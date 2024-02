Während die meisten Experten für 2024 mit steigenden Kursen und sinkenden Zinsen im größeren Ausmaß rechnen, bleibt Ralph Gasser von GAM Investments skeptisch. Im Gespräch erklärt er, warum etwas mehr Nüchternheit angezeigt ist. Das aktuelle Umfeld biete jedoch auch Chancen fernab von Staatsanleihen und Co. DAS INVESTMENT: Herr Gasser, Ende 2023 drehten die Börsen ins Plus, knacken seitdem Rekord um Rekord. Sie dagegen sind skeptisch, halten die Euphorie für zu groß. Wie kommen Sie zu Ihrer Einschätzung? Ralph Gasser: Es herrscht tatsächlich viel Zuversicht unter Anlegern, welche die Rally zum Jahresende hin befeuerte. Aber diese Hoffnung basiert meiner Meinung nach auf falschen Annahmen bei den Leitzinsen und der Inflation. Nahezu der gesamte Markt erwartet sinkende Zinsen. Warum sollten alle falsch liegen? Gasser: Ich rechne ebenfalls mit fallenden Leitzinsen, jedoch in dosiertem Tempo...

Während die meisten Experten für 2024 mit steigenden Kursen und sinkenden Zinsen im größeren Ausmaß rechnen, bleibt Ralph Gasser von GAM Investments skeptisch. Im Gespräch erklärt er, warum etwas mehr Nüchternheit angezeigt ist. Das aktuelle Umfeld biete jedoch auch Chancen fernab von Staatsanleihen und Co.



DAS INVESTMENT: Herr Gasser, Ende 2023 drehten die Börsen ins Plus, knacken seitdem Rekord um Rekord. Sie dagegen sind skeptisch, halten die Euphorie für zu groß. Wie kommen Sie zu Ihrer Einschätzung?



Ralph Gasser: Es herrscht tatsächlich viel Zuversicht unter Anlegern, welche die Rally zum Jahresende hin befeuerte. Aber diese Hoffnung basiert meiner Meinung nach auf falschen Annahmen bei den Leitzinsen und der Inflation.

Nahezu der gesamte Markt erwartet sinkende Zinsen. Warum sollten alle falsch liegen?

Gasser: Ich rechne ebenfalls mit fallenden Leitzinsen, jedoch in dosiertem Tempo und Ausmaß. Um verspieltes Vertrauen zurückzugewinnen, steht für die Zentralbanken das Wiedererlangen der Preisstabilität eindeutig an erster Stelle. Dies ist aktuell angesichts hartnäckiger Preissteigerungen bei Dienstleistungen und in der zweiten Jahreshälfte wohl auslaufender Basiseffekte bei anderen Inflationskomponenten jedoch noch nicht gesichert. Zudem übertreffen speziell die Wirtschaftszahlen in den USA nach wie vor die Markterwartungen. Die Zentralbanken werden sich hüten, überstürzt zu handeln. Und erfahrungsgemäß agieren Zentralbanken nicht vor, sondern hinter der Kurve. Erwartungen von Zinssenkungen in Höhe von 150 Basispunkten wie Ende 2023 gesehen erscheinen mir wenig realistisch.