Ralph Hamers Bei Brexit würde ING-Chef Mitarbeiter entlassen

„Wenn einige der Mega-Banken London verlassen, werden wir mitziehen“, erklärte Hamers. „Entweder der Zirkus der Finanzmärkte hat seinen Sitz in London oder eben anderswo.“Vor Hamers haben bereits einige andere Spitzen-Banker gewarnt, dass im Falle eines Brexit die Position Londons als internationalem Wirtschaftszentrum gefährdet wäre. Erst am Montag hatte Stuart Gulliver, der CEO von HSBC Holdings, erklärt, er werde unter Umständen 1000 Investmentbanker nach Paris verlagern, sollte sich Großbritannien bei der Befragung am 23. Juni für einen EU-Austritt entscheiden. ING leitet das weltweite Investmentbanking und die Schwellenmarkt-Geschäfte von London aus und beschäftigt 650 Mitarbeiter in der britischen Hauptstadt.Sollten die Briten aus der EU austreten, wäre das „eine schlechte Nachricht für die EU und eine schlechte Nachricht für das Geschäft“, erklärte Hamers. London „zieht eine Menge Talente an, nicht nur englische Talente, sondern auch internationale Talente“.Finanzdienstleister von Baken bis hin zu Versicherern könnten Jobs aus Großbritannien abziehen, sollten die aktuellen Pass-Regeln mit der EU im Falle eines Brexit wegfallen, warnt JPMorgan Chase Gemäß dieser Regeln können Firmen von Großbritannien aus ihre Geschäfte führen und müssen nicht eine separate Dependance innerhalb der EU haben.„Wenn diese Regel verschwindet, müssten einige Jobs nach Kontinentaleuropa abwandern“, sagte HSBC-Chef Gulliver am Montag gegenüber Journalisten. Die größte britische Bank würde Mitarbeiter nach Frankreich verlagern aus Bereichen, für die die MiFID-II-Richtlinien gelten, die Marktregeln der EU, die alles Mögliche von Derivatehandel bis hin zu Bondpreisen umfassen. Andere Geschäfte wie der Devisenhandel wären von einem EU-Austritt nicht betroffen, fügte er hinzu.In der vergangenen Woche hatte Gerry Grimstone, der Chairman von Standard Life, einen Austritt „potenziell schädlich für die britische Wirtschaft“ genannt und erklärt, dass „der Zugang zum EU-Binnenmarkt im besten Interesse unserer Kunden und Klienten“ sei.Sollte es im Fall eines EU-Austritts Großbritanniens zu einem Exodus großer Finanzkonzerne kommen, wäre das auch schädlich für die Cluster-Bildung der Großbanken, die davon profitieren, wenn sich viele von ihnen nahe beieinander befinden, sagt Hamers. „Man muss zusammenkommen, um Talente zu finden und an den Märkten richtig zu arbeiten“, sagte er. „Wenn die großen Jungs wegziehen, werden wir auch darüber nachdenken müssen.“