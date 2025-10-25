DAS INVESTMENT: Frau Jochmann, Sie verantworten bei Allianz Global Investors den Bereich Private Market Solutions. Das Feld bewegt sich zwischen Stabilität und Umbruch. Was reizt Sie daran besonders?

Jochmann: Die Vielfalt. Ich arbeite seit über zehn Jahren in Private Markets für institutionelle Investoren. Die Investment-Opportunitäten sind breiter als im liquiden Markt, historisch gesehen war die Rendite zudem bisher besser bei niedrigerer Volatilität. Letztes Jahr haben wir begonnen Portfolios von institutioneller Qualität auch Privatanlegern zugänglich zu machen – mit denselben Chancen und Risiken.

Wenn man die Schlagzeilen liest, hat man bisweilen das Gefühl, Private Markets für Privatanleger gibt es erst seit zwei Jahren. Wie erleben Sie den Hype?

Jochmann: Private-Markets-Angebote für private Anleger gab es schon früher, aber sie waren schwerer zugänglich. Mit den Änderungen der Eltif-2.0-Regulierung in Europa, wurden die Rahmenbedingungen einfacher gemacht, was dazu geführt hat, dass seit 2024 sehr viele Eltifs aufgelegt worden sind. Aber der Trend läuft eigentlich seit vielen Jahren.

In Ihren öffentlichen Aussagen klingt immer durch, dass hinter Ihren Produkten ein Werteverständnis steht. Wie würden Sie diese Haltung formulieren?

Jochmann: Wir wollen Anlegern – egal ob institutionell oder privat – die Möglichkeit geben, in „nicht börsennotierte“ Unternehmen oder Projekte zu investieren, die das Potenzial für einen zusätzlichen Renditefaktor bieten. Gleichzeitig wollen wir damit attraktive Opportunitäten in der realen Wirtschaft stützen, zum Beispiel in der Infrastruktur, die einen massiven globalen Investitionsbedarf hat, und Anlegern damit die Chance geben in langfristige Werte zu investieren.

Das klingt verlockend. Aber wo ist der Haken?

Jochmann: Wir zaubern nicht. Wir machen illiquide Anlagen nicht liquide – das können wir nicht und das kann niemand in der Branche. Wir betreiben viel Aufklärungsarbeit: Das sind langfristige Investitionen. Und durch diese Langfristigkeit kann eine Überrendite entstehen. Private-Equity- oder Infrastruktur-Manager können Werte erschaffen, weil in ihrer Unternehmensführung anders agieren können – sie müssen z.B. im Gegensatz zu börsennotierten Firmen nicht quartalsweise Rechenschaft ablegen.

Es braucht Aufklärung und Bildung also als Vertriebsmotor?

Jochmann: Ja, aber auch aus Eigenverantwortung. Niemand in der Branche will, dass diese Produkte mit falschen Erwartungen verkauft werden. Wir wollen nicht, dass Investoren denken, sie könnten immer wieder „rein und raus“ gehen aus diesen Lösungen und dann enttäuscht sind, weil das eben nicht geht. Das ist nicht Sinn der Sache bei Private Markets mit seinem langfristigen Anlagehorizont.

Wie blicken Sie auf Neobroker, die Private-Market-Investments ab einem Euro ermöglichen?

Jochmann: Man muss sehr transparent kommunizieren und die Langfristigkeit und Illiquidität der Anlageklasse in den Vordergrund stellen. Ob Investments ab einem Euro richtig sind, muss jeder Anbieter für sich entscheiden. Wir haben uns für 10.000 Euro als Mindestanlage entschieden. Natürlich klingen niedrigere Hürden attraktiver – aber sind diese auch im Interesse der Anleger?

Evergreen-Modelle, semiliquide Strukturen, Rückgabeoptionen – ist das die Zukunft oder eine gefährliche Illusion?

Jochmann: Wir gehören nicht zu den aggressivsten Anbietern, was Liquiditätsoptionen angeht, sondern sind eher vorsichtig. Wir wollen Anleger, die langfristig investiert sein wollen und auch können. Die Option für frühere Rückgaben gibt es – aber nicht für alle gleichzeitig.

Was sind die häufigsten Missverständnisse?

Jochmann: Eine häufige Frage: Können wir wirklich attraktive Renditen erzielen, wenn wir liquide Mittel vorhalten müssen? Die müssen wir halten, um Liquidität zu bieten und Kapitalabrufe zu bedienen. Wir setzen alles daran, die in Aussicht gestellte Rendite zu liefern. In ein paar Jahren wird sich zeigen, wer das schafft und wer nicht.

Wie viel Rückgabe darf man versprechen?

Jochmann: Der europäische Regulator gibt Vorgaben. Die meisten Anbieter versuchen, etwa 5 Prozent des Gesamtvolumens pro Quartal zurückgeben zu können.

Ist das vernünftig?

Jochmann: Damit fühlen wir uns wohl.

Was passiert, wenn alle gleichzeitig rauswollen?

Jochmann: Dann schließen diese Fonds ihre Gates. Das ist auch ein Schutz für die Anleger, die drinbleiben. Es wäre für alle Seiten nicht gut, wenn alle Assets verkauft werden müssten.

Sie plädieren für die Beibehaltung dieser Regeln?

Jochmann: Diese Regeln sind absolut notwendig. Was nicht genug betont wird: Sie sind sinnvoll und unverzichtbar. Es geht nicht ohne.

Andere sagen: Je restriktiver, desto schwerer verkauft sich das.

Jochmann: Das stimmt. Ich verstehe, dass flexiblere Produkte bevorzugt werden. Aber wir wollen nicht suggerieren, dass etwas liquider ist, als es tatsächlich ist. Je laxer die Bedingungen, desto früher werden Gates geschlossen. Daher ist uns das Risikomanagement so wichtig.

Der Begriff „Solutions“ steht in Ihrer Titelzeile. Das klingt ein wenig nach Maßanzug. Was unterscheidet eine echte Lösung von einem bloßen Produkt?

Jochmann: Dieser Titel ist gewollt. Im institutionellen Bereich entwickeln wir gemeinsam mit dem Kunden individuelle Mandate. Wir fragen ihn sehr konkret: Was wollen Sie erreichen? In welche Regionen, Subsegmente wollen Sie investieren? Bei Fonds machen wir das nicht für jeden einzelnen Anleger, aber die Denke ist dieselbe.

Sie sprechen jetzt mit Family Offices und Vermögensverwaltern ohne institutionelle Infrastruktur. Wie hat sich Ihre Rolle verändert?

Jochmann: Ich bin Portfolio-Baumeisterin, Übersetzerin und Vertriebskatalysatorin zugleich. Früher waren die Kunden, die bei uns investiert waren, rein institutionelle Kunden und hatten Erfahrung in Private Markets, jetzt muss ich mehr erklären. Aber mein Selbstverständnis bleibt: Wir reden nichts schön. Wir wollen nicht den schnellen Trade sondern langfristig Mehrwert schaffen. In Private Markets geht es auch um Reputation – wenn was schiefläuft, spricht sich das rum.

Der Eltif 2.0 gilt als Hoffnungsträger, aber der Markt zögert. Woran liegt das?

Jochmann: Das liegt vor allem an technischen Aspekten der Anbindung. Es gibt bislang nur wenige Depotbanken, die einen Eltif verwahren können.IT-Systeme müssen angepasst werden. Neue Plattformen entstehen, wie zum Beispiel Privatize, die dabei helfen. Aber viele Berater wollen sich das verständlicherweise erst anschauen. Wenn Sie eine Anlageklasse bisher nicht empfohlen haben, nehmen Sie diese nicht von heute auf morgen ins Sortiment.

Wie löst man diese Zurückhaltung?

Jochmann: Durch Aufklärung: Was können Private Markets bieten und was nicht? Welche Rendite-Risiko-Charakteristika haben sie? Man sollte das nicht mit offenen Immobilienfonds, die in der Vergangenheit auch mal implodiert sind, vergleichen. Und man darf die Lösungen nicht als Festgeldersatz verkaufen. Ein weiterer Punkt: Wenn Aktien bis zu 20 Prozent Rendite im Jahr machen, sehen viele keine Notwendigkeit für ein komplexeres Produkt.

Sie mischen in Ihrem Eltif Infrastructure Equity und Infrastructure Debt. Wonach wird das gewichtet?

Jochmann: Wir haben eine langfristige Zielallokation mit einer großen Bandbreite. Im laufenden Betrieb können wir abweichen, je nachdem wo wir höhere Chancen sehen. Das entscheidet unser Anlageausschuss.

Viele fordern mehr Transparenz. Wo sehen Sie echten Fortschritt?

Jochmann: Über die Performance der verschiedenen Anbieter kann man sich sehr gut informieren. Das gibt es bei geschlossenen Produkten so eher nicht. Sehr gut wäre auch, wenn Morningstar Rankings mit Sternen vergeben würde.

Das fehlt bislang komplett. Woran liegt das?

Jochmann: Scope hat bereits mit Analysen von Private-Markets-Produkten angefangen, Fondsconsult ebenso. Für Morningstar braucht es vermutlich noch längere Track Records. Eltif 2.0 gibt es erst seit 2024. Aber ich bin mir sicher, dass das noch kommen wird.

Ist das ein noch fehlender Baustein für mehr Vertrauen?

Jochmann: Definitiv. So eine Transparenz hat die Branche in diesem Segment bisher nicht gekannt – das macht es auch für die Anleger einfacher.

Bei den Holdings sind Anbieter unterschiedlich transparent. Warum?

Jochmann: Das sind Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Manche Manager wollen nicht, dass jeder weiß, dass sie gemeinsam ein Unternehmen gekauft haben. Ich verstehe, dass Anleger das nicht ideal finden. Aber dem gegenüber steht mehr Transparenz bei den Renditeerwartungen: Die Performance wird nicht mehr als IRR ausgewiesen, sondern ist komplett vergleichbar zu einem liquiden Produkt.

Was macht Vertrauen in Private Markets aus?

Jochmann: Offenheit, Transparenz, viel Aufklärung. Einfach zweistellige Renditen zu versprechen ist nicht der richtige Weg. Man schafft Vertrauen, indem man zuhört und Fragen beantwortet. Und es gibt auch kritische Fragen dazu, was hinter den Investitionen steckt. Die Unternehmen, in die man Private Equity investiert, sind häufig Mittelständler – also das Rückgrat unserer Wirtschaft.

Sie arbeiten seit über zehn Jahren mit Private Markets. Was hat Sie überrascht?

Jochmann: Dass sich die Öffnung für Privatinvestoren dann doch so massiv und plötzlich vollzogen hat. Ich dachte lange, es ist schade, dass diese Investments nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Aber dass es dann so schnell geht, hätte ich nicht gedacht.

Über die Interviewte:

Raluca Jochmann verantwortet bei Allianz Global Investors die Private Market Solutions. Sie entwickelt maßgeschneiderte Private-Markets-Lösungen für institutionelle Investoren und arbeitet an der Zugänglichkeit dieser Anlageklasse für Privatanleger. Die Investmentplattform von Allianz Global Investors verwaltet im Bereich Private Markets 94 Milliarden Euro.