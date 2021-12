Rangliste Das sind die innovativsten Unternehmen der Welt

Technikkonzerne liegen bei Innovationen vorn

Welche Unternehmen haben weltweit die größte Innovationskraft? Die Software-Firma Patentsight sammelt in einer Datenbank Anzahl und Relevanz von Unternehmenspatenten. Dafür hat das Unternehmen einen Index entwickelt, der etwa Marktabdeckung und Technologie-Relevanz berücksichtigt. Für das „Handelsblatt“ hat das Schweizer Beratungsunternehmen Econsight aus diesen Daten ein Ranking der 100 innovativsten Unternehmen der Welt erstellt.

Die Auswertung zeigt: Vor allem an der Schnittstelle zwischen analog und digital entstehen bedeutende Innovationen. Vorn liegen dabei ganz klar die Technikkonzerne. Sieben der zehn Top-Unternehmen sind in den Bereichen Elektronik, Internet und Software tätig. Viele Neuheiten bringt auch die Mobilitätsbranche hervor – allen voran die Autokonzerne. Als einzige deutsche Firma schafft es ausgerechnet Volkswagen in die Top Ten. Der durch Abgasmanipulationen in die Kritik geratene Autobauer kann bei Patenten zu autonomem Fahren und der Vernetzung von Verkehrsteilnehmern überzeugen, heißt es zur Begründung.