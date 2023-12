Was sind die teuersten Städte der Welt? Diese Frage beantwortet nun eine Studie der zum Londoner Verlag The Economist Group gehörenden Economist Intelligence Unit (EIU). Singapur führt wie im Vorjahr und damit das neunte Mal in elf Jahren die Rangliste an. Den geteilten ersten Platz vom letzten Jahr muss New York an Zürich abgeben. In der Vergangenheit bildete New York so oft die Spitze des Rankings, dass der Index der Studie (New York = 100) an der Stadt orientiert ist.

Vier westeuropäische Städte unter den kostspieligsten Metropolen

In diesem Jahr fällt New York auf die dritte Position. Diese teilt sich die Metropole mit Genf, der zweiten Schweizer Stadt in der Top Ten. Insgesamt befinden sich mit Paris und Kopenhagen somit vier westeuropäische Städte unter den teuersten Zehn.

Zu den größten von der Studie ermittelten Aufsteigern außerhalb der Top Ten gehören sieben weitere europäische Städte. Dazu zählen auch Berlin auf Platz 42 und Stuttgart auf Platz 36. Dabei schlägt sich die Inflation nieder, die sich vor allem in den Preisen für Lebensmittel, Kleidung und Körperpflege bemerkbar macht. Die EIU hat die Preise von Produkten und Dienstleistungen in 173 Städten weltweit verglichen.

Dabei haben die Daten auch ergeben, dass die Preise weltweit etwas weniger gestiegen sind als im Jahr zuvor. Mit durchschnittlich 7,4 Prozent in 2023 fallen die immer noch hohen Preissteigerungen in den Städten geringer aus als 2022. Damals waren es 8,1 Prozent. Für 2024 gehen die Leiter der Studie weltweit von einem weiteren Rückgang der Inflation aus.

Wir stellen die zehn teuersten Städte der Welt 2023 vor. Kommen zwei Städte auf das gleiche Kostenniveau, teilen sie sich einen Platz.