Der Biotech-Sektor hat nach einer Durststrecke ein fulminantes Comeback hingelegt. Wir zeigen die zehn Aktienfonds, die jüngst am stärksten von der Rally profitiert haben.

Ranking über ein Jahr Pharma-Comeback: Das sind die besten Biotechfonds

Biotech-Aktien haben nach einer Schwächephase wieder deutlich zugelegt.

Der Biotech-Sektor durchlief in den vergangenen Jahren eine der schmerzhaftesten Korrekturphasen seiner jüngeren Geschichte. Nach dem historischen Boom während der Covid-19-Pandemie, der von einer Welle spekulativer Liquidität und Vorschusslorbeeren getragen wurde, folgte ein drastischer Kater.

Steigende Zinsen, eine spürbare Zurückhaltung von Investoren und die makroökonomische Unsicherheit führten zu einer tiefen, fast dreijährigen Durststrecke. Viele vielversprechende Small- und Mid-Cap-Unternehmen verloren einen Großteil ihres Marktwerts, während die Cash-Burn-Raten die Branche zu drastischen Restrukturierungen zwangen. Das Vertrauen der Investoren schien nachhaltig erschüttert, und der Sektor entwickelte sich über weite Strecken deutlich schlechter als der breite Gesamtmarkt.

Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Blatt fundamental gewendet. Der Biotech-Sektor erlebt ein fulminantes, von hoher Dynamik geprägtes Comeback und hat sich zu einem der stärksten Treiber an den globalen Aktienmärkten entwickelt. Das Branchenbarometer, der SPDR S&P Biotech ETF (XBI), verzeichnete eine beeindruckende Rallye, die durch den Ausbruch zahlreicher Einzeltitel auf neue Jahreshochs untermauert wurde. Diese Renaissance ist jedoch kein Produkt reiner Marktspekulation, sondern das Resultat einer Kombination aus fundamentalen medizinischen Durchbrüchen, einer massiven Konsolidierungswelle und veränderten makroökonomischen Vorzeichen.

Die Gründe der Kehrtwende

Der primäre Katalysator dieser Kehrtwende liegt in der wissenschaftlichen Validierung jahrelanger Forschung. Allen voran treibt der anhaltende Boom von Adipositas-Medikamenten den Sektor an, in dem Unternehmen wie Zealand Pharma durch innovative Kombinationstherapien völlig neue Wachstumsmärkte erschließen. Gleichzeitig sorgen wegweisende Studienerfolge in der Onkologie – wie die Fortschritte bei personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffen von Moderna und Merck – für eine grundlegende Neubewertung der technologischen Machbarkeit.

Diese Innovationskraft hat wiederum die großen Pharma-Giganten auf den Plan gerufen: Konfrontiert mit drohenden Patentabläufen bei ihren eigenen Blockbuster-Medikamenten („Patent Cliffs“), nutzen die Konzerne ihre prall gefüllten Cash-Reserven für eine Welle von Milliardenübernahmen im Biotech-Segment. Jede Akquisition sendet dabei ein starkes Signal des Vertrauens in den Markt und treibt die Bewertungen in die Höhe.

Chancen nutzen, Risiken kennen

Für Investoren eröffnet dieses Comeback eine Phase hochattraktiver Opportunitäten, birgt jedoch nach wie vor entsprechende Risiken. Die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Erfolg und dem Totalverlustrisiko bei gescheiterten Phase-III-Studien bleibt extrem hoch. Vor diesem Hintergrund kann ein professionelles Fondsmanagement im Biotech-Sektor, eine breite Streuung über passende ETFs oder beides in Kombination die Lösungen sein.

Wir haben uns angeschaut, welche Aktienfonds Biotech auf Einjahressicht besonders stark vom Aufschwung profitieren konnten – hier kommen die Top Ten.

Platz 10: Polar Capital Funds Biotechnology

Performance 1 Jahr: 52,91%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 31.10.2013

31.10.2013 Fondsgesellschaft: FundRock Management Company (Ireland) Limited

FundRock Management Company (Ireland) Limited Performance YTD: 24,93%

24,93% Performance 3 Jahre: 98,60%

98,60% Performance 5 Jahre: 85,84%

85,84% Performance 10 Jahre: 375,52%

375,52% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,73

2,73 TER: 1,61%

1,61% Volatilität 1 Jahr: 21,19%

21,19% Volumen in Mio. EUR: 3428

Platz 9: Invesco Nasdaq Biotech ETF

Performance 1 Jahr: 54,06%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 07.11.2014

07.11.2014 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management

Invesco Investment Management Performance YTD: 29,75%

29,75% Performance 3 Jahre: 66,07%

66,07% Performance 5 Jahre: 39,23%

39,23% Performance 10 Jahre: 146,45%

146,45% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,37

2,37 TER: 0,40%

0,40% Volatilität 1 Jahr: 17,97%

17,97% Volumen in Mio. EUR: 414

Platz 8: UBS Equity Fund Biotech

Performance 1 Jahr: 54,82%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 12.11.2012

12.11.2012 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management

UBS Fund Management Performance YTD: 28,83%

28,83% Performance 3 Jahre: 58,99%

58,99% Performance 5 Jahre: 38,42%

38,42% Performance 10 Jahre: 143,21%

143,21% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,16

2,16 TER: 1,10%

1,10% Volatilität 1 Jahr: 20,01%

20,01% Volumen in Mio. EUR: 450

Platz 7: First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF

Performance 1 Jahr: 56,73%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 27.05.2020

27.05.2020 Fondsgesellschaft: First Trust Global Portfolios Management

First Trust Global Portfolios Management Performance YTD: 34,66%

34,66% Performance 3 Jahre: 64,81%

64,81% Performance 5 Jahre: 59,20%

59,20% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,27

2,27 TER: 0,60%

0,60% Volatilität 1 Jahr: 20,67%

20,67% Volumen in Mio. EUR: 12

Platz 6: Candriam Equities L Biotechnology

Performance 1 Jahr: 56,76%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 08.11.2013

08.11.2013 Fondsgesellschaft: Candriam

Candriam Performance YTD: 27,23%

27,23% Performance 3 Jahre: 82,70%

82,70% Performance 5 Jahre: 83,87%

83,87% Performance 10 Jahre: 231,77%

231,77% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,70

2,70 TER: 1,13%

1,13% Volatilität 1 Jahr: 20,44%

20,44% Volumen in Mio. EUR: 1573

Platz 5: Wealthgate Biotech Fund

Performance 1 Jahr: 62,56%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 14.02.2024

14.02.2024 Fondsgesellschaft: Hansainvest

Hansainvest Performance YTD: 23,73%

23,73% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,10

3,10 TER: 3,10%

3,10% Volatilität 1 Jahr: 23,05%

23,05% Volumen in Mio. EUR: 4

Platz 4: Pictet Biotech

Performance 1 Jahr: 62,66%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 28.06.2006

28.06.2006 Fondsgesellschaft: Pictet Asset Management (Europe)

Pictet Asset Management (Europe) Performance YTD: 23,60%

23,60% Performance 3 Jahre: 98,18%

98,18% Performance 5 Jahre: 74,33%

74,33% Performance 10 Jahre: 204,39%

204,39% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,77

2,77 TER: 0,11%

0,11% Volatilität 1 Jahr: 22,82%

22,82% Volumen in Mio. EUR: 2154

Platz 3: Janus Henderson Horizon Biotechnology

Performance 1 Jahr: 65,60%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 10.12.2018

10.12.2018 Fondsgesellschaft: Janus Henderson Investors Europe

Janus Henderson Investors Europe Performance YTD: 22,88%

22,88% Performance 3 Jahre: 95,77%

95,77% Performance 5 Jahre: 109,48%

109,48% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,64

2,64 TER: 1,90%

1,90% Volatilität 1 Jahr: 24,07%

24,07% Volumen in Mio. EUR: 1776

Platz 2: Franklin Biotechnology Discovery Fund

Performance 1 Jahr: 68,08%

Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt

Aktienfonds Biotechnologie Welt Auflegung: 25.10.2013

25.10.2013 Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services

Franklin Templeton International Services Performance YTD: 26,41%

26,41% Performance 3 Jahre: 106,05%

106,05% Performance 5 Jahre: 78,09%

78,09% Performance 10 Jahre: 179,07%

179,07% Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,17

3,17 TER: 1,01%

1,01% Volatilität 1 Jahr: 21,66%

21,66% Volumen in Mio. EUR: 1880

Platz 1: PPF Helix Biotechnology Fund

Performance 1 Jahr: 73,02%