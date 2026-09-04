Pharma-Comeback: Das sind die besten Biotechfonds
Der Biotech-Sektor durchlief in den vergangenen Jahren eine der schmerzhaftesten Korrekturphasen seiner jüngeren Geschichte. Nach dem historischen Boom während der Covid-19-Pandemie, der von einer Welle spekulativer Liquidität und Vorschusslorbeeren getragen wurde, folgte ein drastischer Kater.
Steigende Zinsen, eine spürbare Zurückhaltung von Investoren und die makroökonomische Unsicherheit führten zu einer tiefen, fast dreijährigen Durststrecke. Viele vielversprechende Small- und Mid-Cap-Unternehmen verloren einen Großteil ihres Marktwerts, während die Cash-Burn-Raten die Branche zu drastischen Restrukturierungen zwangen. Das Vertrauen der Investoren schien nachhaltig erschüttert, und der Sektor entwickelte sich über weite Strecken deutlich schlechter als der breite Gesamtmarkt.
Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Blatt fundamental gewendet. Der Biotech-Sektor erlebt ein fulminantes, von hoher Dynamik geprägtes Comeback und hat sich zu einem der stärksten Treiber an den globalen Aktienmärkten entwickelt. Das Branchenbarometer, der SPDR S&P Biotech ETF (XBI), verzeichnete eine beeindruckende Rallye, die durch den Ausbruch zahlreicher Einzeltitel auf neue Jahreshochs untermauert wurde. Diese Renaissance ist jedoch kein Produkt reiner Marktspekulation, sondern das Resultat einer Kombination aus fundamentalen medizinischen Durchbrüchen, einer massiven Konsolidierungswelle und veränderten makroökonomischen Vorzeichen.
Die Gründe der Kehrtwende
Der primäre Katalysator dieser Kehrtwende liegt in der wissenschaftlichen Validierung jahrelanger Forschung. Allen voran treibt der anhaltende Boom von Adipositas-Medikamenten den Sektor an, in dem Unternehmen wie Zealand Pharma durch innovative Kombinationstherapien völlig neue Wachstumsmärkte erschließen. Gleichzeitig sorgen wegweisende Studienerfolge in der Onkologie – wie die Fortschritte bei personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffen von Moderna und Merck – für eine grundlegende Neubewertung der technologischen Machbarkeit.
Diese Innovationskraft hat wiederum die großen Pharma-Giganten auf den Plan gerufen: Konfrontiert mit drohenden Patentabläufen bei ihren eigenen Blockbuster-Medikamenten („Patent Cliffs“), nutzen die Konzerne ihre prall gefüllten Cash-Reserven für eine Welle von Milliardenübernahmen im Biotech-Segment. Jede Akquisition sendet dabei ein starkes Signal des Vertrauens in den Markt und treibt die Bewertungen in die Höhe.
Chancen nutzen, Risiken kennen
Für Investoren eröffnet dieses Comeback eine Phase hochattraktiver Opportunitäten, birgt jedoch nach wie vor entsprechende Risiken. Die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Erfolg und dem Totalverlustrisiko bei gescheiterten Phase-III-Studien bleibt extrem hoch. Vor diesem Hintergrund kann ein professionelles Fondsmanagement im Biotech-Sektor, eine breite Streuung über passende ETFs oder beides in Kombination die Lösungen sein.
Wir haben uns angeschaut, welche Aktienfonds Biotech auf Einjahressicht besonders stark vom Aufschwung profitieren konnten – hier kommen die Top Ten.
Platz 10: Polar Capital Funds Biotechnology
Performance 1 Jahr: 52,91%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 31.10.2013
- Fondsgesellschaft: FundRock Management Company (Ireland) Limited
- Performance YTD: 24,93%
- Performance 3 Jahre: 98,60%
- Performance 5 Jahre: 85,84%
- Performance 10 Jahre: 375,52%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,73
- TER: 1,61%
- Volatilität 1 Jahr: 21,19%
- Volumen in Mio. EUR: 3428
Platz 9: Invesco Nasdaq Biotech ETF
Performance 1 Jahr: 54,06%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 07.11.2014
- Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management
- Performance YTD: 29,75%
- Performance 3 Jahre: 66,07%
- Performance 5 Jahre: 39,23%
- Performance 10 Jahre: 146,45%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,37
- TER: 0,40%
- Volatilität 1 Jahr: 17,97%
- Volumen in Mio. EUR: 414
Platz 8: UBS Equity Fund Biotech
Performance 1 Jahr: 54,82%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 12.11.2012
- Fondsgesellschaft: UBS Fund Management
- Performance YTD: 28,83%
- Performance 3 Jahre: 58,99%
- Performance 5 Jahre: 38,42%
- Performance 10 Jahre: 143,21%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,16
- TER: 1,10%
- Volatilität 1 Jahr: 20,01%
- Volumen in Mio. EUR: 450
Platz 7: First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF
Performance 1 Jahr: 56,73%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 27.05.2020
- Fondsgesellschaft: First Trust Global Portfolios Management
- Performance YTD: 34,66%
- Performance 3 Jahre: 64,81%
- Performance 5 Jahre: 59,20%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,27
- TER: 0,60%
- Volatilität 1 Jahr: 20,67%
- Volumen in Mio. EUR: 12
Platz 6: Candriam Equities L Biotechnology
Performance 1 Jahr: 56,76%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 08.11.2013
- Fondsgesellschaft: Candriam
- Performance YTD: 27,23%
- Performance 3 Jahre: 82,70%
- Performance 5 Jahre: 83,87%
- Performance 10 Jahre: 231,77%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,70
- TER: 1,13%
- Volatilität 1 Jahr: 20,44%
- Volumen in Mio. EUR: 1573
Platz 5: Wealthgate Biotech Fund
Performance 1 Jahr: 62,56%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 14.02.2024
- Fondsgesellschaft: Hansainvest
- Performance YTD: 23,73%
- Performance 3 Jahre: -
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,10
- TER: 3,10%
- Volatilität 1 Jahr: 23,05%
- Volumen in Mio. EUR: 4
Platz 4: Pictet Biotech
Performance 1 Jahr: 62,66%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 28.06.2006
- Fondsgesellschaft: Pictet Asset Management (Europe)
- Performance YTD: 23,60%
- Performance 3 Jahre: 98,18%
- Performance 5 Jahre: 74,33%
- Performance 10 Jahre: 204,39%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,77
- TER: 0,11%
- Volatilität 1 Jahr: 22,82%
- Volumen in Mio. EUR: 2154
Platz 3: Janus Henderson Horizon Biotechnology
Performance 1 Jahr: 65,60%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 10.12.2018
- Fondsgesellschaft: Janus Henderson Investors Europe
- Performance YTD: 22,88%
- Performance 3 Jahre: 95,77%
- Performance 5 Jahre: 109,48%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,64
- TER: 1,90%
- Volatilität 1 Jahr: 24,07%
- Volumen in Mio. EUR: 1776
Platz 2: Franklin Biotechnology Discovery Fund
Performance 1 Jahr: 68,08%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 25.10.2013
- Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services
- Performance YTD: 26,41%
- Performance 3 Jahre: 106,05%
- Performance 5 Jahre: 78,09%
- Performance 10 Jahre: 179,07%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,17
- TER: 1,01%
- Volatilität 1 Jahr: 21,66%
- Volumen in Mio. EUR: 1880
Platz 1: PPF Helix Biotechnology Fund
Performance 1 Jahr: 73,02%
- Sektor: Aktienfonds Biotechnologie Welt
- Auflegung: 31.08.2015
- Fondsgesellschaft: Multiconcept Fund Management
- Performance YTD: 34,83%
- Performance 3 Jahre: 64,19%
- Performance 5 Jahre: 4,04%
- Performance 10 Jahre: 62,74%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,42
- TER: 2,50%
- Volatilität 1 Jahr: 24,05%
- Volumen in Mio. EUR: 29