Während sich der Goldpreis in den letzten Monaten deutlich von seinen Höchstständen entfernte, gerieten Goldminenaktien noch stärker unter Druck. Die Marktteilnehmer zweifelten zwischenzeitlich daran, ob die Rekordmargen der Produzenten angesichts steigender Kosten sowie einer sich stabilisierenden Weltwirtschaft haltbar bleiben würden. Gleichzeitig sorgten ein stärkerer US-Dollar und die Erwartung eines länger anhaltenden Zyklus hoher US-Zinsen für Gegenwind bei Edelmetallen. Inzwischen hat sich das Blatt jedoch wieder gewendet.

Der Preis des Edelmetalls hat sich stabilisiert und Gold ist zurück im Fokus der Anleger. Der World Gold Council verweist in seinem Ausblick auf eine außergewöhnlich volatile erste Jahreshälfte 2026: Gold erreichte Ende Januar ein Rekordhoch von über 5.400 US-Dollar je Feinunze und fiel dann im Juni zeitweise bis auf 4.000 US-Dollar zurück. Geopolitische Risiken, Zinserwartungen und die Positionierung institutioneller Investoren gelten auch weiterhin als die zentralen Einflussfaktoren.

Gold: Hebel auf den Preis

Für Goldminenunternehmen gilt ein einfacher Mechanismus: Steigt der Goldpreis, wachsen die Gewinnmargen häufig überproportional, da ein großer Teil der Förderkosten relativ konstant bleibt. Deshalb entwickeln sich Goldminenaktien in Aufwärtsphasen des Edelmetalls häufig sogar besser als der Goldpreis selbst.

Viele Analysten bleiben für Gold grundsätzlich positiv gestimmt. Als wichtigste Treiber werden anhaltende geopolitische Unsicherheiten, strukturell hohe Goldkäufe der Notenbanken sowie die Sorge vor einer schwächeren Weltwirtschaft genannt. Gleichzeitig bleibt Gold ein wichtiger Baustein für die Diversifikation institutioneller Portfolios. Aber es ist nicht nur Gold, was glänzt.

Platin: Der unterschätzte Edelmetall-Player

Während Gold und Silber üblicherweise in den Schlagzeilen dominieren, fristet Platin an den Märkten oft ein Schattendasein. Das seltene Edelmetall, das etwa 30-mal seltener als Gold ist, zeigt 2026 ein ambivalentes Bild: Trotz des vierten Angebotsdefizits in Folge notiert der Platinpreis mit rund 1.430 Euro je Feinunze (circa 1.800 US-Dollar) fast ein Viertel unter dem Jahresstart.

Die Förderung von Platin konzentriert sich auf wenige Länder, allen voran Südafrika mit rund 70 Prozent der weltweiten Minenproduktion, gefolgt von Russland. Diese geografische Konzentration macht den Markt besonders anfällig für Lieferengpässe und geopolitische Risiken. Während sich der Platinpreis 2025 noch mehr als verdoppelt hatte, zeigt sich 2026 eine gewisse Erschöpfung: Die Minen fördern mit 5,55 Millionen Unzen praktisch dieselbe Menge wie im Vorjahr, obwohl sich der Preis binnen eines Jahres verdoppelt hatte. Ähnlich wie bei Gold gilt auch bei Platin: Steigt der Metallpreis, wachsen die Gewinnmargen der Produzenten überproportional.

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Silber: Das Edelmetall mit Industriecharakter

Silber nimmt im Edelmetalluniversum eine Sonderstellung ein: Es ist sowohl monetäres Metall als auch unverzichtbarer Industriestoff. Diese Dualität macht Silberaktien besonders interessant und besonders volatil.

Der Silbermarkt befindet sich 2026 im sechsten Defizitjahr in Folge. Laut dem Silver Institute fehlt dem Markt in diesem Jahr eine Lücke von 46,3 Millionen Unzen (nach 40,3 Millionen Unzen in 2025). HSBC geht sogar von einer noch größeren Lücke von 126 Millionen Unzen aus.

Auf der Nachfrageseite sorgt vor allem die Industrie für Rückenwind. 2024 erreichte die industrielle Nachfrage 680,5 Millionen Unzen, ein Plus von rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Photovoltaik, Elektronik und Elektrofahrzeuge gelten als zentrale Verbraucher, ohne dass sich derzeit ein Ersatzstoff für Silber in diesen Anwendungen abzeichnet.

Für Silberminenunternehmen gilt ein besonders starker Hebelmechanismus. Bewegt sich der Silberpreis um ein Prozent, bewegen sich viele Silberproduzenten am selben Tag um 2 bis 6 Prozent. Der Grund ist schlicht: Die Förderkosten sind weitgehend fix. Jede Preisbewegung schlägt deshalb überproportional auf die Marge durch.

Fazit: Breite Streuung kann sich lohnen

Edelmetall-Diversifikation kann sich lohnen. Während Gold weiterhin als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten dient, bieten Platin und Silber interessante Ergänzungen für ein diversifiziertes Edelmetall-Portfolio. Platin leidet kurzfristig unter schwächeren Preisen, profitiert aber langfristig von struktureller Knappheit und neuen Anwendungsfeldern in der Wasserstoffwirtschaft. Silber hingegen vereint monetäre und industrielle Nachfrage und zeigt 2026 eine beeindruckende Preisperformance, mit entsprechend starken Hebeleffekten bei den Minenaktien.

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Für Anleger, die auf Edelmetallproduzenten setzen, gilt: Die Hebelwirkung kann in Aufwärtsphasen überproportionale Gewinne bringen, in Abwärtsphasen aber auch zu stärkeren Verlusten führen. Eine sorgfältige Auswahl der Minenunternehmen nach Förderkosten, politischem Risiko und Produktionsaussichten bleibt daher unerlässlich.

Wir haben uns angeschaut, welche Aktienfonds Rohstoffe/Edelmetalle in den vergangenen zwölf Monaten am meisten überzeugen konnten – hier kommen die Top Ten.

Platz 10: Stabilitas Pacific Gold+Metals

Performance 1 Jahr: 79,78%