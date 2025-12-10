Ranking: Das sind die 10 größten Eltifs
- Tikehau European Private Credit Seite 1
- Blackrock Private Equity Seite 2
- Swiss Life Privado Infrastructure Seite 3
- Stepstone Private Credit Eltif Seite 4
- Uni Privatmarkt Infrastruktur Seite 5
- Liqid Private Equity NXT Seite 6
- Blackrock Multi Alternatives Growth Seite 7
- AC One Planet Seite 8
- M&G Corporate Credit Opportunities Eltif Seite 9
- Klimavest Eltif Seite 10
Der Markt für European Long-Term Investment Funds (kurz: Eltifs) hat in diesem Jahr einen deutlichen Aufschwung erlebt. Allein in den ersten drei Quartalen wurden laut einer kürzlich vom Ratinghaus Scope veröffentlichten Marktanalyse 82 neue Produkte aufgelegt – nach 55 im gesamten Vorjahr.
Neobroker schieben den Eltif-Vertrieb an
Dass Neobroker und digitale Plattformen wie Trade Republic, Nao und Scalable Capital in den Vertrieb eingestiegen sind und mit großen Kampagnen für Private-Equity-Eltifs werben, dürfte für einen zusätzlichen Schub sorgen. Einer Scope-Umfrage unter Fondsgesellschaften, Regulierungsbehörden und Branchenverbänden zufolge halten 40 Prozent der Befragten solche digitalen Plattformen für die künftig wichtigsten Vertriebskanäle für Eltifs.
Prominenter Fürsprecher für Private Markets im Depot ist Blackrock-Chef Larry Fink. Er hält das 60/40-Portfolio mit der klassischen Mischung aus Aktien und Anleihen für überholt und plädiert für eine Quote von 20 Prozent privater Vermögenswerte im Portfolio – eine Anlageklasse, die mit dem Eltif nun auch Privatanlegern offensteht.
Mehr zum Thema Private Markets lesen Sie in der neuen Ausgabe von DAS INVESTMENT.
Schaut man sich den Eltif-Markt in Deutschland an, zeigt sich, dass aktuell wenige Produkte die Absatzlisten dominieren. Angeführt wird das Feld von Deutschlands ältestem Eltif, der bereits seit 2020 am Markt ist und noch unter dem alten Eltif-Regime aufgelegt wurde. Ein zweiter Fonds hat mittlerweile die Milliardenmarke geknackt. Auf Platz 3 bis 10 folgen mit großem Abstand Produkte mit einem Volumen zwischen 100 und 300 Millionen Euro.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn größten Eltifs. Die Fondsdaten stammen von Scope Fund Analysis sowie den Asset Managern (Stand: 31. Oktober 2025), die Performance-Zahlen von FWW / Onvista (Stand: 9. Dezember 2025).
Platz 10: Tikehau European Private Credit
Fondsvolumen in Mio. Euro: 103
- ISIN: LU2953609174
- Anlageklasse: Private Debt
- Asset Manager: Tikehau Capital
- Wertentwicklung seit Auflage: 1,02 %
- Auflegejahr: 2025
- Mindestanlagesumme in Euro: 40.000