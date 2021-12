Ranking Das sind die 10 wertvollsten Marken der Welt

Ranking zeigt die 500 wertvollsten Marken

Alljährlich gibt die Unternehmensberatung Brand Finance eine Rangliste der 500 wertvollsten Marken der Welt heraus. Die Kernmarke, die das Ranking zum dritten Mal in Folge anführt, konnte sogar nochmal zulegen: So stieg der Markenwert des Spitzenreiters um 17,5 Prozent auf 220,8 Milliarden US-Dollar. Damit hat erstmals ein Unternehmen die 200-Milliarden-Dollar-Marke überschritten, schreibt Brand Finance.

Drei Marken sind in diesem Jahr neu in die Top Ten vorgerückt – rausgeflogen sind dafür mit Verizon und AT&T gleich zwei amerikanische Telekommunikationskonzerne sowie die China Construction Bank.

Die weltweit am schnellsten wachsende Marke ist im Übrigen Tesla: Der E-Auto-Hersteller, der an der Börse gerade die 100 Milliarden US-Dollar geknackt und erstmals Volkswagen überholt hat, legte beim Markenwert im Vergleich zum Vorjahres-Ranking um fast 65 Prozent zu und machte 117 Plätze gut. Von den Top Ten ist Tesla aber noch ein ganzes Stück entfernt: Die Marke liegt in der Rangliste auf Platz 147.

Brand Finance berechnet den Markenwert anhand verschiedener Faktoren, darunter eine Schätzung künftiger Einnahmen sowie die Lizenzgebühren, die für eine Marke auf dem freien Markt anfallen würden. Ein Marken-Rating – das analog zu Kredit-Ratings aufgebaut ist – zeigt zudem, wie ein Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb dasteht.