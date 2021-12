Ranking Das sind die 15 wertvollsten Unternehmen der Welt

Exxon-Mobil-Tankstelle in Kalifornien: Der Mineralölkonzern ist im Jahr 1999 durch den Zusammenschluss von Exxon und Mobil Oil entstanden. | Foto: Getty Images

Land: USA

Branche: Mineralöl

Mitarbeiterzahl: 71.000

Börsenwert in Mrd. Euro: 257,1

Jahresumsatz in Mrd. Euro: 237,6

Dividendenrendite: 5,01 Prozent

Wertentwicklung 3 Jahre in Prozent: -11,5