Die EZB senkt weiter die Zinsen, und Anleger, die reine Zinsanlagen bevorzugen, machen ein langes Gesicht. Da die Beschleunigung der Zinssenkungen jüngst zunahm, sehen sich Sparer mit immer schlechter werdenden Konditionen konfrontiert. Denn die Konditionen für Fest- oder Tagesgeld liegen im Regelfall unter dem, was der EZB-Zins eventuell vermuten lässt.

Alternative: Geldmarktfonds oder (Ultra-)Kurzläufer

Mit Geldmarktfonds können Sparer oftmals mehr bekommen, als ihre Bank ihnen anbietet. Natürlich bergen Geldmarktfonds ein wenig mehr Risiko, aber dies wird mit etwas mehr Rendite versüßt. In Frage kommen neben Geldmarktfonds auch sogenannte Rentenfonds mit ultrakurzen Laufzeiten, mit denen man seine Einnahmen steigern kann.

Also kann es eine Lösung sein, sich vom Tagesgeld zu verabschieden und in Geldmarktfonds zu investieren. Diese Assetklasse bildet zumeist den EZB-Zinssatz ab und wenn die Zinspapiere von entsprechender Qualität ist, sind hier keine Ausfälle zu befürchten. Mit Geldmarktfonds können Anleger in ausgewählte Wertpapiere investieren, die ansonsten eventuell für Privatanleger nicht zugänglich sind.

Keine Einlagensicherung nötig

Geldmarktfonds stellen ein sogenanntes Sondervermögen dar, das heißt das investierte Kapital gehört dem Investor. Im Falle einer Insolvenz der Fondsgesellschaft ist das Vermögen geschützt. Aus diesem Grund entfällt bei größeren Investments die Überlegung, ob man sein Vermögen auf mehrere Banken aufteilen muss. Denn die gesetzliche Einlagensicherung gilt nur für Einlagen bis 100.000 Euro.

Verschweigen darf man nicht, dass die Fonds nicht kostenlos verwaltet werden, die Fondskosten reduzieren die Rendite, wenngleich nur minimal. Da die ausgewiesenen Ergebnisse nach Kosten berechnet werden, kann man relativ schnell feststellen, welche Geldmarktfonds attraktive Renditen liefern.

Wir haben uns angeschaut, welche Geldmarktfonds solide und stabile Erträge liefern und hierbei die Vergleichsgruppen Geldmarktfonds allgemein und Geldmarktfonds Staatsanleihen berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt auf den Regionen Schwerpunkte Europa und Euroland in Euro.

Hier sind die Top Ten – sortiert nach der Wertentwicklung über ein Jahr. Da zwei Fonds auf diesselbe Performance kommen, wurde Platz 6 zweimal vergeben.

Platz 10: iShares Euro Ultrashort Bond ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025