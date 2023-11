Fonds-Marathon der Königsklasse Diese globalen Aktienfonds schlagen den MSCI World über 20 Jahre um Längen

Jede Woche prasseln neue Nachrichten auf uns ein. Eine Pressekonferenz der US-Notenbank, Inflationsdaten, Einzelhandelsumsätze – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Die Gefahr ist groß, dass Anleger versucht sind, ihr Depot je nach Nachrichtenflut ständig umzuschichten. Das geht selten gut, wie Langzeitstudien immer wieder zeigen.

Wer nicht täglich nervös auf Nachrichtenticker und Depotauszug schauen, sondern breit diversifiziert investieren will, sollte auf Weltaktienfonds setzen. Immerhin haben die besten Manager über zwei Jahrzehnte ordentliche Gewinne erzielt. Die besten von ihnen 500 Prozent und mehr – Krisen hin oder her.

Globale Aktienfonds investieren in Unternehmen rund um den Globus. Sie sind in der Regel weniger anfällig für Marktschwankungen als Fonds, die sich explizit auf einzelne Länder oder Regionen konzentrieren. Ein global investierender Aktienfonds gehört als Basisanlage in jedes Depot.

Niedrige Zinsen als Katalysator: Wie das Marktumfeld der letzten Dekade passive Indexfonds begünstigte

In den vergangenen Jahren haben ETFs auf globale Indizes wie dem MSCI World, FTSE-All-World oder MSCI ACWI eine dominierende Rolle als Kerninvestments eingenommen und ihren aktiven Wettbewerbern zunehmend Konkurrenz gemacht. Diese passiven Anlageinstrumente bilden einfach globale Marktindizes ab und benötigen keinen Fondsmanager. Die Frage, ob aktive Fonds langfristig den Markt schlagen können, wird von vielen Anlegern kontrovers diskutiert.

Studien, wie der jährliche Spiva-Report des US-Indexanbieters S&P Dow Jones Indices, zeigen, dass nur gut zehn Prozent der US-Fondsmanager es schaffen, über einen Zeitraum von zehn Jahren ihren Vergleichsindex, den S&P 500, zu übertreffen. Obwohl vergleichbare Daten für global anlegende Aktienfonds fehlen, wird vermutet, dass die Quote der Outperformer ähnlich niedrig ist.

Die Performance aktiver und passiver Fonds hängt jedoch stark vom jeweiligen Marktumfeld ab. Im vergangenen Jahrzehnt begünstigten niedrige Zinsen und Anleiherenditen den Gesamtmarkt und machten breit gestreute Indexfonds für Anleger attraktiv. In diesem Umfeld war es für Fondsmanager schwierig, ihre Benchmarks zu schlagen, da die meisten Aktien stiegen.

Seit Beginn der Zinserhöhungen Anfang 2022 hat sich das Marktumfeld jedoch verändert. Der Rückzug der Zentralbanken nach zehn Jahren quantitativer Lockerung hat zusammen mit geopolitischen Faktoren und der Inflationsbekämpfung zu einer höheren Volatilität geführt. Dieses veränderte Umfeld verbessert grundsätzlich die Chancen für aktive Anlagestrategien, da Fondsmanager durch gezieltes Stockpicking in volatilen Märkten die Benchmark schlagen können.

Im Regelfall sind passive Fonds in einem Umfeld niedriger Zinsen und steigender Aktienmärkte oft die bessere Option. In einem Umfeld steigender Volatilität und geopolitischer Unsicherheiten können jedoch auch aktive Strategien eine Überlegung wert sein. Die Entscheidung zwischen aktiven und passiven Anlagen sollte daher sowohl das individuelle Marktumfeld als auch die langfristigen Anlageziele berücksichtigen.

Unabhängigkeit als Schlüssel: Warum erfolgreiche Fondsmanager Indizes links liegen lassen

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Trotz der allgemeinen Herausforderungen der vergangenen zehn Jahre haben einige findige Fondsmanager es geschafft, den Markt über einen längeren Zeitraum konstant zu übertreffen. Diese Manager verfolgen unterschiedliche Strategien, sei es durch die Präferenz für bestimmte Branchen oder Regionen, die Ausrichtung auf Value- oder Growth-Aktien oder eine Kombination aus beidem. Anleger, die solche aktive Fonds in ihren Depots halten, konnten wiederholt die Erfahrung machen, dass es durchaus möglich ist, Benchmarks zu schlagen.

Ein Beispiel für einen solchen erfolgreichen Fonds ist der Quantex Global Value, der in einem Zeitraum von 15 Jahren ein beeindruckendes Plus von 830 Prozent erzielt hat, während der MSCI World nur auf 470 Prozent kam. Über einen Zeitraum von zehn Jahren lieferten auch der Morgan Stanley Global Opportunity und der Fundsmith Equity Fund herausragende Ergebnisse. Ein gemeinsames Merkmal dieser erfolgreichen Fondsmanager ist ihre Unabhängigkeit vom Vergleichsindex. Sie setzen vor allem auf konzentrierte Portfolios mit relativ wenigen Titeln, statt sich an breite Marktindizes zu binden.

Diese Beispiele zeigen, dass trotz der generellen Schwierigkeiten von Fondsmanagern, ihre Benchmarks zu übertreffen, einige Fondsmanager aufgrund ihrer spezifischen Strategien und Entscheidungen hervorragende Ergebnisse erzielen können. Für Anleger, die bereit sind, das Risiko eines aktiven Managements einzugehen, können solche Fonds eine interessante Option zur Maximierung der langfristigen Aktienmarktrenditen darstellen.

Im folgenden Ranking konzentrieren wir uns auf den besonders langen Zeitraum von 20 Jahren. Aus einem Pool von über 2.400 Fonds haben wir die besten aktiven Produkte herausgefiltert. Ins Ranking schafften es nur jene, die den MSCI World in der Performance übertrafen. Der Weltindex lieferte ein Plus von 242 Prozent, also rund 6,5 Prozent pro Jahr.

Stand der Daten: 22. November 2023