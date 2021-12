Ranking Die größten Lebensversicherer nach gebuchten Bruttobeiträgen

Die Niedrigzinsphase bereitet den deutschen Lebensversicherern anspruchsvolle Zeiten. Die klassische Lebensversicherung wirft nur noch eine Mini-Rendite ab, mittlerweile werden kaum noch Neuverträge abgeschlossen. An ihre Stelle treten zunehmend fondsgebundene Versicherungslösungen.13 der 23 Branchengrößen im Markt der Lebensversicherer mit über einer Milliarde Euro gebuchten Bruttobeiträgen verzeichneten im letzten Jahr Beitragsrückgänge, berichtet Versicherungsjournal.de und beruft sich auf Zahlen der Zeitschrift für das Versicherungswesen. Die Rückgänge fielen demnach mit einem Minus von über 12 Prozent am größten bei der Iduna Lebensversicherung aus.Einige Unternehmen beschlossen das Jahr aber auch mit einem Plus an Beiträgen. Am meisten zulegen konnte mit über 31 Prozent die R+V Luxembourg Lebensversicherung: Die Lebensversicherungstochter wickelt für die R+V-Gruppe die anlageorientierte Vorsorge über fondsgebundene Versicherungen für den deutschen Markt ab - ein zukunftsfähiges Konzept.So sieht derzeit die Rangliste der deutschen Lebensversicherer nach eingenommenen Brutto-Kundenbeiträgen aus: