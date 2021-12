Ranking: Die Rohstoffverlierer des Jahres

Wer seit Jahresbeginn am Terminmarkt aufgesetzt hätte, läge heute damit zu 41,9 Prozent im Verlust. Damit sind die dicken Bretter zugleich die dicken Verlierer des laufenden Rohstoffjahres. Aber auch fürkam es mit einem Verlust von 27,9 Prozent knüppeldick.Grundlage für diese Hit- und Flopliste sind die Waren aus dem Index des Rohstoffmanagers Diapason Commodities Management. Und hier zählen wiederum die Kontrakte der Terminbörsen, die bei Ablauf in den nächsten Kontrakt gerollt werden.Auf Platz 3 der schlechtesten Rohstoffinvestments liegtmit einem Preisrutsch um 23,0 Prozent. Es folgen(minus 21,4 Prozent) und Zink (minus 20,2 Prozent).Doch nicht alle Waren liegen im Minus. Besonders fette Gewinne brachtenmit plus 19,9 Prozent,– ein Vorprodukt von Heizöl – mit plus 12,49 Prozent und(plus 12,47 Prozent). Es folgen(plus 11,0 Prozent) und(plus 9,6 Prozent) – eine spezielle widerstandsfähige Kaffeesorte.