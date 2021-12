Ranking: Diese Aktienfonds überstanden die Horrorwoche

Auf den ersten Blick wirkt das Fondsvermögen des Oneworld Tactics (WKN: 811355) wie das eines normalen globalen Aktienfonds: Cisco Systems, Dell, etwas Schlumberger und aus Deutschland nur die Deutsche Telekom.Den feinen Unterschied zu Konkurrenzprodukten machen jedoch die Futures und Put-Optionen, mit denen das Management von Aquila Capital das Portfolio gegen mögliche Kursrutsche sichert. Schon im vergangenen Jahr traute man dort dem Frieden und den hohen Kursen nicht so richtig. Jetzt hat’s an den Börsen geknallt, und der Oneworld Tactics wird zum Gewinner der Horrorwoche.Nur eine Momentaufnahme: Wie haben sich globale Aktienfonds vom 26. Juli bis 5. August gehalten, lautete die Frage an die Fondsdatenbank Eurofonds. Eben jene Woche, in der der Dax 15 Prozent seines Wertes verlor. Der MSCI World Index gab – auf Eurobasis – 9,5 Prozent ab.