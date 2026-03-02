Was das Jahr 2026 für Anleger bringt, wurde in den vergangenen Monaten viel diskutiert. Ein Blick auf die bisherigen Top-Performer unter den Fonds zeigt, dass sich in den ersten acht Wochen des Jahres besonders zwei Themen für Investoren ausgezahlt haben.

Unter den Top Ten sind – ungewöhnlich für aktuelle Besten-Rankings – keine Gold-Fonds zu finden. Strategien dieser Vergleichsgruppe konnten in den ersten zwei Monaten des Jahres zwar mit bis zu 30 Prozent auch schon ordentliche Renditen einfahren – wurden allerdings vom Goldpreis-Absturz gebremst. Stattdessen liegen zwei Themen vorn, die aktuell nicht unbedingt im Fokus stehen.

Die besten Fonds und ETFs seit Jahresbeginn – so haben wir ausgewertet

Welche Fonds und ETFs das Performance-Ranking seit Jahresbeginn anführen, zeigen wir auf den folgenden Seiten. Wir haben dabei ausschließlich die Retail-Tranchen der Fonds berücksichtigt. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen. Bei ETFs, die denselben Index abbilden, wurde nur das Produkt mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt (Stand der Performance-Daten: 2. März 2026).

Platz 10: iShares Energy Storage & Hydrogen ETF

Kurzbeschreibung: Der erst ein Jahr alte ETF bildet den Index Stoxx Global Energy Storage and Hydrogen ab. Teil des Index sind Unternehmen, die Innovationen für die Speicherung von Energie und die Wasserstoffwirtschaft vorantreiben, sowie Hersteller von Spezialmaterialien und Chemikalien für die entsprechenden Endprodukte wie Batterien und Brennstoffzellen.