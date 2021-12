Ranking Diese Versicherer sind besonders fair bei der Leistungsregulierung

| Foto: Servicevalue, Focus Money

Versicherer leisten im Ernstfall doch eh nicht. Das ist ein Glaube, der in den Köpfen vieler Bundesbürger wabert – und etwa bei der Berufsunfähigkeit zu einem der Hauptgründe gehört, warum jemand keine Police abschließt.

Stimmt das denn? Das Analysehaus Servicevalue hat sich in Zusammenarbeit mit Focus Money die Fairness der Versicherer in Sachen Schadenregulierung und Leistungsgewährung angeschaut. 47.000 Kundenurteile holten die Analysten dazu ein.

Ergebnis:

Die blanken Zahlen sprächen für die Zuverlässigkeit der Assekuranz, heißt es in der Studie. So bearbeiteten allein die Schaden- und Unfallversicherer jährlich rund 23 Millionen Leistungsfälle. Insgesamt würden etwa 50 Milliarden Euro an die Versicherten fließen. Nur 0,7 Prozent dieser Fälle hätte ein Gericht klären müssen.

Für die Auswertung und die Rankings haben die Analysten die Kundenurteile zu folgender Fragestellung herangezogen:

„Im Folgenden werden Versicherungsunternehmen aufgeführt, die in den jeweiligen Versicherungssparten Policen anbieten. Wenn Sie entsprechend bei einem Anbieter versichert sind und innerhalb der letzten 36 Monate dort einen Versicherungs-/Leistungsfall angezeigt haben, wie beurteilen Sie insgesamt die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens dieses Versicherers?“

Besser als der Durchschnitt

Die Rankings für jede Sparte ergeben sich aus dem ungewichteten Mittelwert sämtlicher Kundenurteile je Versicherungsunternehmen, bezogen auf eine Zustimmungsskala von eins („ausgezeichnet“) bis fünf („schlecht“). Je niedriger also der so errechnete Mittelwert ist, desto zufriedener sind die Kunden mit diesem Versicherer.

Ein „gut“ erhalten dabei alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten das Prädikat „sehr gut“.

Ein Ranking haben die Servicevalue-Analysten für diverse Bereiche erstellt. Wir haben Ihnen in der Bilderstrecke die Tabellen der mit „sehr gut“ und „gut“ bewerteten Unternehmen zusammengestellt für die Bereiche

