Schwächen von Städte-Rankings Wie beeinflussen Rankings die Kaufentscheidung bei Immobilien?

Hamburg und München liegen im Städte-Ranking einer aktuellen Studie der DZ Bank weit vorne. Obwohl Käufer hier die teuersten Preise für Wohnungen und Einfamilienhäuser zahlen, würden diese Städte aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke und mangelndem Wohnraum beste Aussichten auf Wertsteigerungen bieten. Was nutzt dem durchschnittlichen Immobilienkäufer so eine Information? Nur die wenigsten können sich eine Wohnung in München leisten – allen positiven Prognosen zum Trotz.