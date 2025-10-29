Morningstar hat die größten Fondsgesellschaften Europas unter die Lupe genommen. Wir zeigen die 10 in Deutschland tätigen Anbieter mit dem größten Anteil an Fonds mit Gold-Rating.

Das Ratinghaus Morningstar hat die 100 größten Fondsgesellschaften in Europa detailliert unter die Lupe genommen. Ein Aspekt war dabei auch die Verteilung der Medalist-Ratings, die Morningstar für Fonds vergibt. Einzelne Anteilsklassen werden dabei mit Gold, Silber, Bronze, Neutral oder Negativ bewertet. Das Rating soll den Mehrwert einschätzen, den ein Fonds nach Gebühren im Vergleich zu seiner Benchmark generieren kann.

So hat Morningstar ausgewertet

Morningstar Research (Stand: 31. August 2025). In die Auswertung eingeflossen sind in Europa domizilierte Publikumsfonds und ETFs. Ausgenommen waren Dachfonds, sogenannte Feederfonds und Geldmarktfonds.