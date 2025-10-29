Das Ratinghaus Morningstar hat die 100 größten Fondsgesellschaften in Europa detailliert unter die Lupe genommen. Ein Aspekt war dabei auch die Verteilung der Medalist-Ratings, die Morningstar für Fonds vergibt. Einzelne Anteilsklassen werden dabei mit Gold, Silber, Bronze, Neutral oder Negativ bewertet. Das Rating soll den Mehrwert einschätzen, den ein Fonds nach Gebühren im Vergleich zu seiner Benchmark generieren kann. 

So hat Morningstar ausgewertet 

Bei der Auflistung der Top Ten haben wir nur Fondsgesellschaften berücksichtigt, die in Deutschland tätig sind. Ausschlaggebend für unser Ranking war der Prozentsatz der Fonds-Anteilsklassen mit Gold-Medalist-Rating. Da mehrere Fondsgesellschaften auf die gleiche Zahl kommen, wurden zwei Plätze mehrmals vergeben. 

Die Daten stammen von Morningstar Research (Stand: 31. August 2025). In die Auswertung eingeflossen sind in Europa domizilierte Publikumsfonds und ETFs. Ausgenommen waren Dachfonds, sogenannte Feederfonds und Geldmarktfonds. 

Blick auf Londons Finanzviertel | © Imago Images / Zuma Press Wire
Der britische Fondsanbieter Artemis hat seinen Hauptsitz in London. Bildquelle: Imago Images / Zuma Press Wire
Platz 8: Artemis

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 13 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 59 Prozent

Messestand von Pimco auf Fachmesse in München. Bildquelle: Imago Images / Manfred Segerer
Platz 8: Pimco

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 13 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 74 Prozent

Logo von Legal & General. Bildquelle: Imago Images / Wirestock
Platz 8: Legal & General Investment Management

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 13 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 80 Prozent

Skyline von Los Angeles – in der US-amerikanischen Metropole hat die Capital Group ihren Hauptsitz. Bildquelle: Imago Images / Cavan Images
Platz 5: Capital Group

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 16 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 66 Prozent

Logo von Wisdomtree. Bildquelle: Imago Images / Zoonar
Platz 5: Wisdomtree

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 16 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 77 Prozent

State-Street-Schriftzug an Bankgebäude in London. Bildquelle: Imago Images / Panthermedia
Platz 5: State Street Investment Management

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 16 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 87 Prozent

Logo von DNB Asset Management. Bildquelle: Imago Images / Dreamstime
Platz 4: DNB Asset Management

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 26 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 85 Prozent

Skyline von Austin: In der texanischen Stadt hat Dimensional seinen Hauptsitz. Bildquelle: Imago Images / Zoonar
Platz 3: Dimensional

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 33 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 93 Prozent

Vanguard-Logo. Bildquelle: Imago Images / Zoonar
Platz 2: Vanguard

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 42 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 97 Prozent

Bürogebäude von Aegon Asset Management in den Niederlanden. Bildquelle: Imago Images / Dreamstime
Platz 1: Aegon Asset Management

Fonds-Anteilsklassen, die ein Gold-Medalist-Rating tragen: 52 Prozent

Fonds-Anteilsklassen, die ein Bronze-, Silber- oder Gold-Medalist-Rating tragen: 78 Prozent