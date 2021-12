Ranking: Global Finance kürt weltbeste Banken

Das US-amerikanische Bankensystem schwächelt erstmals seit drei Jahren. Laut dem amerikanischen Finanzmagazin „Global Finance“ verbuchten US-Banken vom ersten zum zweiten Quartal einen Gewinnrückgang von 800 Millionen US-Dollar. Dabei vergaben die Banken im selben Zeitraum 102 Milliarden US-Dollar mehr als Kredite als zuvor. Doch der Leit-Zins ist historisch niedrig. Deshalb verdienen Banken nur noch wenig mit eben jenen Krediten.Dabei verzeichneten sie in den letzten zwölf aufeinanderfolgenden Quartalen, also in den vergangenen drei Jahren, jeweils steigende Gewinne. Im zweiten Quartal 2012 lagen sie um 21 Prozent höher als ein Jahr zuvor.Global Finance überprüfte nun, welche Banken am besten mit den nicht ganz leichten Zeiten umgehen. Dafür analysierten das Magazin Banken aus 136 Ländern und acht Regionen. Darüber hinaus kürte es die weltweit besten Banken in zwölf verschiedenen Kategorien.Als Anhaltspunkte für die Bewertung dienten objektive Kriterien wie Produktinnovationen, wie weit das Unternehmen strategisch vernetzt ist, und wie profitabel es arbeitet. Aber auch subjektive Einschätzungen von Analysten und anderen Branchen-Kennern flossen in die Bewertung mit ein.Deutsche BankHSBCJulius BärStandard CharteredBlackrockGoldman SachsJP Morgan ChaseSantanderSEBRaiffeisen Bank InternationalBanco SantanderStandard CharteredNational Bank of KuwaitEcobank