Ranking mit Fehlern Focus kürt DVAG zum „Top-Makler“

Was ist passiert?

In einer „Top-Liste“ hat die Ausgabe „Focus Spezial Versicherungen 2018“ in Zusammenarbeit mit Statista für jede Region Deutschlands die Maklerunternehmen ausgewählt, die überdurchschnittliche Empfehlungen erhielten. Diese basieren auf Meinungen anderer Makler sowie auf einer Kundenumfrage und Online-Bewertungen. Von rund 46.000 registrierten Maklern landen am Ende knapp 400 „Top-Makler“ in den Listen.

Doch die Geschichte hat einen Haken: In den Listen taucht beispielsweise die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) auf. Wer sich im Markt ein bisschen auskennt, weiß, dass viele Makler die DVAG – vorsichtig formuliert – kritisch beäugen – zumal der Finanzvertrieb rechtlich gesehen gar kein Maklerunternehmen ist, sondern als Versicherungsvertreter agiert. Die DVAG vermittelt nämlich ausschließlich Produkte des Versicherungskonzerns Generali beziehungsweise von dessen Töchterunternehmen Aachen-Münchener, Central, Generali Pensionskasse und Advocard.

Sollte wissen, was ein Makler ist

„Man sollte meinen, wer eine Studie über unseren Berufsstand veröffentlicht, sollte zumindest mal wissen, was ein Versicherungsmakler ist“, ärgert sich Makler Matthias Helberg auf seinem Blog. Das sei bei Focus und Statista „offensichtlich nicht der Fall“, so Helberg, der das „mehr als nur schade“ findet.

Helberg wird im Ranking als einer von 28 Top-Versicherungsmaklern aus der Region Bremen und Niedersachsen aufgeführt. Doch ungeteilt freuen, kann sich der Makler aus Osnabrück nicht – denn auch der Blick auf sein Heimatland Niedersachen offenbart: „Von 28 ‚Top-Versicherungsmaklern‘ sind 5 gar keine“, berichtet Helberg, der die entsprechenden Namen mit einem roten Kreuz versehen hat.