Ranking seit Jahresanfang Die besten Fonds für chinesische Aktien

Lange Zeit war die chinesische Wirtschaft der Motor des globalen Wachstums. Das Land hat sich über die Jahre zu einem der wichtigsten Produzenten und Handelspartner der westlichen Welt entwickelt und glänzte mit stetigem und hohem Wirtschaftswachstum jenseits der 5-Prozent-Marke. Aber insbesondere in den letzten 3 Jahren hat sich das Bild gewendet und im Rahmen der Coronakrise und den damit verbundenen Probleme musste der Vorzeigeathlet sprichwörtlich Federn lassen. Folgt jetzt die Wende? Die in China durchgezogene strikte Null-Covid- Politik hat dafür gesorgt, dass die wirtschaftliche Aktivität des Landes weitgehend lahmgelegt wurde. Sowohl der inländische Konsum, die Produktion und somit der wichtige Export kam in vielen Bereichen zum Erliegen und die hohen Wachstumsraten gehörten der Vergangenheit an. Staat und Wirtschaft wollen den Aufschwung Ein weiteres Problemfeld war und ist der Immobiliensektor, der in Schieflage geraten ist....

Ein weiteres Problemfeld war und ist der Immobiliensektor, der in Schieflage geraten ist. Etliche Immobilienentwickler hatten schwere Probleme und wurden, wie die finanzierenden Banken entsprechend mit schlechten Ratings überzogen. Doch sowohl der Staat – etwa Zinssenkung des Schlüsselzinses für Hypothekendarlehen, Abwrackprämie für Konsumgüter, Subventionen in vielen Bereichen – als auch die Unternehmen – boomende Autoindustrie, hohe Exporte durch eigene Schiffsflotten – haben reagiert, sodass sich die aktuelle Ausgangslage für die chinesische Wirtschaft positiv gewandelt hat.

Die Regierung hat für 2023 eine Steigerungsrate des BIP von 5,2 Prozent bekannt gegeben, was sicherlich auch den schwachen Vorjahresdaten geschuldet war. Dies zeigt aber, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder in die Spur zu kommen scheint. Davon sollten auch die Aktien der Unternehmen partizipieren und die in den letzten 3 Jahren gemachten Verluste wieder aufholen können. Zum Jahresende 2023 war der chinesische Aktienmarkt eher verpönt und die Aktien als „Schmuddelkinder“ bezeichnet worden, in die niemand investieren wollte.

Seit Jahresbeginn scheint sich das Blatt aber zum Positiven zu wenden. Trotz guter Unternehmensdaten sind die Kurse vieler Titel viel zu stark abgestraft worden und haben Bewertungsniveaus erreicht, die im Vergleich zu den westlichen Mitbewerbern viel zu günstig sind, so dass es einiges aufzuholen gibt. Daher zeigen wir Ihnen die besten Fonds (aktiv wie passiv) für chinesische Aktien seit Jahresanfang. Nicht erschrecken: Auf drei Jahre sind nahezu alle Fonds noch deutlich im roten Bereich, aber die Kurszuwächse insbesondere seit Jahresanfang sind sehenswert (Stand 2. Mai 2024).

Rang 10: China Equity Value Strategy ID

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

China Equity Value Strategy ID Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 15.06.2022

15.06.2022 ISIN: DE000A3DD2Q6

DE000A3DD2Q6 Performance YTD: 9,88%

9,88% Performance 1 Jahr: -12,31%

-12,31% Performance 3 Jahre: –

– Performance 5 Jahre: –

– Volatilität 5 Jahre: –

– Volumen in Mio. EUR: 0

0 Währung: EUR

Rang 9: KraneShares MSCI China A 50 Connect Ucits ETF



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF USD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 26.06.2019

26.06.2019 ISIN: IE00BJLFK515

IE00BJLFK515 Performance YTD: 10,41%

10,41% Performance 1 Jahr: -8,14%

-8,14% Performance 3 Jahre: -24,61%

-24,61% Performance 5 Jahre: –

– Volatilität 5 Jahre: –

– Volumen in Mio. EUR: 0

0 Währung: EUR

Rang 8: BlackRock Global Funds China A-Share Opportunities



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

BlackRock Global Funds China A-Share Opportunities A2 USD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 24.10.2017

24.10.2017 ISIN: LU1580142542

LU1580142542 Performance YTD: 10,50%

10,50% Performance 1 Jahr: -8,69%

-8,69% Performance 3 Jahre: -24,38%

-24,38% Performance 5 Jahre: 8,16%

8,16% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 479

479 Währung: EUR

Rang 7: Ninety One GSF All China Equity



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Ninety One GSF All China Equity Fund A Inc USD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 29.10.2015

29.10.2015 ISIN: LU1303224171

LU1303224171 Performance YTD: 11,81%

11,81% Performance 1 Jahr: -3,28%

-3,28% Performance 3 Jahre: -31,18%

-31,18% Performance 5 Jahre: -14,80%

-14,80% Volatilität 5 Jahre: 22,47%

22,47% Volumen in Mio. EUR: 370

370 Währung: EUR

Rang 6: iShares China Large Cap Ucits ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

iShares China Large Cap UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 21.10.2004

21.10.2004 ISIN: IE00B02KXK85

Performance YTD: 11,96%

11,96% Performance 1 Jahr: -2,31%

-2,31% Performance 3 Jahre: -31,94%

-31,94% Performance 5 Jahre: -30,97%

-30,97% Volatilität 5 Jahre: 26,90%

26,90% Volumen in Mio. EUR: 476

476 Währung: EUR

Rang 5: Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1 C

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1 C Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 20.06.2007

20.06.2007 ISIN: LU0292109856

Performance YTD: 12,02%

12,02% Performance 1 Jahr: -2,17%

-2,17% Performance 3 Jahre: -31,77%

-31,77% Performance 5 Jahre: -30,57%

-30,57% Volatilität 5 Jahre: 26,95%

26,95% Volumen in Mio. EUR: 112

112 Währung: EUR

Rang 4: T.Rowe Price China Evolution Equity



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

T.Rowe Price Funds – China Evolution Equity Fund Q Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 10.08.2020

10.08.2020 ISIN: LU2187417543

LU2187417543 Performance YTD: 12,03%

12,03% Performance 1 Jahr: -4,47%

-4,47% Performance 3 Jahre: -30,19%

-30,19% Performance 5 Jahre: –

– Volatilität 5 Jahre: –

– Volumen in Mio. EUR: 169

169 Währung: EUR

Rang 3: AB Sicav I All China Equity Portfolio



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

AB SICAV I All China Equity Portfolio A USD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 09.05.2018

09.05.2018 ISIN: LU1808992512

LU1808992512 Performance YTD: 12,64%

12,64% Performance 1 Jahr: -2,92%

-2,92% Performance 3 Jahre: -33,84%

-33,84% Performance 5 Jahre: -18,46%

-18,46% Volatilität 5 Jahre: 22,87%

22,87% Volumen in Mio. EUR: 25

25 Währung: EUR

Rang 2: HSBC GIF China A-Shares Equity BC

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

HSBC GIF China A-Shares Equity BC Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 16.09.2019

16.09.2019 ISIN: LU2038982661

Performance YTD: 14,18%

14,18% Performance 1 Jahr: -0,61%

-0,61% Performance 3 Jahre: -19,77%

-19,77% Performance 5 Jahre: –

– Volatilität 5 Jahre: –

– Volumen in Mio. EUR: 22

22 Währung: EUR

Rang 1: Market Access Stoxx China A Min.Var. Index Ucits ETF



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024