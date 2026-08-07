Wohnimmobilien
Ranking: Die teuersten Häuser und Wohnungen Deutschlands
Immowelt-Ranking Das sind die teuersten Häuser und Wohnungen Deutschlands
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Diskretion, Lage und Geschichte haben ihren Preis: Ein aktuelles Ranking von Immowelt zeigt die fünf teuersten Häuser und Wohnungen zum Kauf auf dem Portal. Die Angebotspreise reichen von knapp 8,5 bis 27,5 Millionen Euro – auf den Quadratmeter gerechnet liegt die Spanne zwischen 18.800 und fast 32.000 Euro.
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