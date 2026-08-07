Diskretion, Lage und Geschichte haben ihren Preis: Ein aktuelles Ranking von Immowelt zeigt die fünf teuersten Häuser und Wohnungen zum Kauf auf dem Portal. Die Angebotspreise reichen von knapp 8,5 bis 27,5 Millionen Euro – auf den Quadratmeter gerechnet liegt die Spanne zwischen 18.800 und fast 32.000 Euro.

„Wer heute eine der exklusivsten Adressen Deutschlands kauft, erwirbt selten nur eine Immobilie, sondern ein Stück Geschichte, absolute Privatsphäre und oft auch ein Statussymbol, das am Markt kaum ein zweites Mal zu finden ist“, sagt Immowelt-Geschäftsführer Theo Mseka. Das treibe die Preise in dem Segment weiter nach oben.

München und Berlin dominieren das Ranking

Zwei Standorte dominieren das Ranking: Vier der fünf Top-Häuser sowie vier der fünf Top-Wohnungen liegen im Großraum München oder in Berlin. Auch ein Hamburger Objekt hat es in die Auswahl geschafft. Immobilien aus den übrigen Metropolen sind unter den Top-Objekten nicht zu finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Hinweis: Nicht für alle genannten Objekte liegen Fotos zur Veröffentlichung vor. In der Bilderstrecke zeigen wir daher nur jene Immobilien, zu denen Bildmaterial freigegeben wurde.