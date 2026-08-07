Diskretion, Lage und Geschichte haben ihren Preis: Ein aktuelles Ranking von Immowelt zeigt die fünf teuersten Häuser und Wohnungen zum Kauf auf dem Portal. Die Angebotspreise reichen von knapp 8,5 bis 27,5 Millionen Euro – auf den Quadratmeter gerechnet liegt die Spanne zwischen 18.800 und fast 32.000 Euro. 