Mit Sicherheitsgurt: Die besten defensiven Mischfonds

Stärkere Abgaben muss die Wall Street verdauen. Und wieder einmal ist Trump derjenige, der dafür verantwortlich ist. Der US-Präsident hat sämtliche Hoffnungen begraben, dass die angekündigten Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada doch nicht greifen.

Er setzte sein Vorhaben um und damit traten die 25-prozentigen Zölle auf Warenimporte aus diesen beiden genannten Ländern am Dienstag in Kraft. Als Grund nannte er unter anderem den anhaltenden Zustrom von Fentanyl in die USA aus Mexiko, China und Kanada.

Seit Dienstag gelten auch erhöhte Zölle auf Importe aus China. Um weitere 10 Prozent wurden diese angehoben. Darüber hinaus sprach Trump eine Einführung von Zöllen auf Agrar-Produkte an.