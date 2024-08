Ranking über 5 Jahre Die besten defensiven Mischfonds

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Konservative oder defensive global anlegende Mischfonds habe eine lange Tradition und haben langezeit lediglich die beiden Anlageklassen Aktien und Renten miteinander kombiniert. So konnte man die Vorteile der jeweiligen Anlageklasse nutzen, ohne gleichzeitig den Risiken vollständig ausgesetzt zu sein. Über die Jahre haben sich dann auch Dachfonds die wahlweise in aktive und/oder passive Instrumenten investieren dürfen etabliert.

Weiterer Vorteil als Anleger: Man muss sich um die genaue Allokation der einzelnen Anlageklassen nicht kümmern. So weit die graue Theorie. Doch wie sieht es in der Praxis aus – welche globalen defensiven Mischfonds haben sich in 5 Jahren am besten geschlagen. Dieser Frage sind wir nachgegangen.

Mischfonds mit defensivem Charakter eignen sich sehr gut als Basisinvestment für Anleger. Die Vorteile liegen auf der Hand: man kann mit einem Anlagevehikel gleich in mehrere Anlageklassen investieren. Durch die Streuung sollte man entsprechend weniger Schwankungen im Vergleich zu einer Anlage im Aktienmarkt in Kaufnehmen müssen, auch wenn man dadurch bei positiver Aktienmarktentwicklung nach oben nicht die volle Rendite erzielen kann.

Zahl der Anlageklassen nimmt zu

Ebenso kamen über die Jahre andere Anlageklassen wie Währungen inkl. Krypto, Immobilien, Rohstoffe oder auch alternative Anlagestrategien auf den Markt, welche somit auch für Mischfonds oder neudeutsch Multi-Asset-Fonds für die Anlage in Frage kommen. Dies war insbesondere in der langen Zeit der niedrigen Zinsen wichtig, damit neben der Anlageklasse Aktien auch andere Felder belegt werden konnten, um gewisse Diversifikationseffekte zu erzielen.

Doch die letzten Jahre waren anspruchsvoll, es gab und gibt viele geopolitische Störfeuer (Kriege, Wahlen), die Coronakrise mit all ihren Folgen, steigende Kapitalmarktzinsen, wiederkehrende Inflationsraten, hohe Staatsverschuldungen, Probleme bei Immobilien, die plötzlich zurückkehrende hohe Korrelation von Aktien und Renten.

Auf der anderen Seite Hypes wie KI oder Kryptowährungen, die Magnificant 7, also die Top-Tech-Werte die immer weiterlaufen, wiederauferstandene Märkte wie zuletzt Japan. All dies hat Auswirkungen auf die Anlageentscheidungen und final auf die Ergebnisse der Mischfonds.

Wir haben uns in der Kategorie Mischfonds defensiv global umgesehen und Ihnen die Top Ten der letzten 5 Jahre aufgeführt. Wir haben hierbei auf etwaige währungsgesicherte Tranchen verzichtet. Gleichzeitig geben wir auch die maximalen Drawdown-Daten der letzten 5 Jahre an, so kann man prüfen, ob die eigene Verlusttoleranz für die jeweilige Lösung ausreicht.

Wer konnte sich in dem herausfordernden Umfeld der letzten 5 Jahre am besten behaupten. Es sind in den Top Ten alle Varianten vertreten: Fonds mit sehr langer Historie (Auflage 1991) genauso wie recht junge Fonds (Auflage 2017). Fonds von großen bekannten Häusern, genauso wie Fonds von kleineren Boutiquen. Konventionelle Mischfonds aber auch Multi Asset und Dachfonds haben den Weg ins Ranking geschafft.

Hier unsere Top Ten:

Rang 10: HVP Global Opportunities



HVP Global Opportunities Fund EUR Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG

IFM Independent Fund Management AG ISIN: LI0105946391

LI0105946391 Performance YTD: 5,55%

5,55% Performance 1 Jahr: 1,93%

1,93% Performance 3 Jahre: -6,87%

-6,87% Performance 5 Jahre: 22,40% - 4,13% p.a.

22,40% - Maximaler Drawdown 5 Jahre: 25,82%

25,82% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,41

0,41 Volatilität 5 Jahre: 12,71%

12,71% Volumen in Mio. EUR: 4

4 Währung: EUR

Rang 9: Pimco Strategic Income



PIMCO Strategic Income Fund E USD inc II Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ISIN: IE00BG800Q99

IE00BG800Q99 Performance YTD: 7,87%

7,87% Performance 1 Jahr: 11,68%

11,68% Performance 3 Jahre: 17,68%

17,68% Performance 5 Jahre: 22,87% - 4,21% p.a.

22,87% - 4,21% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 20,51%

20,51% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,48

0,48 Volatilität 5 Jahre: 9,30%

9,30% Volumen in Mio. EUR: 420

420 Währung: USD

Rang 8: BB Bank Kontinuität Union

BB Bank Kontinuität Union Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH

Union Investment Privatfonds GmbH ISIN: DE0005314231

DE0005314231 Performance YTD: 12,62%

12,62% Performance 1 Jahr: 17,97%

17,97% Performance 3 Jahre: 6,67%

6,67% Performance 5 Jahre: 23,60% - 4,33% p.a.

23,60% - 4,33% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 23,68%

23,68% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,43

0,43 Volatilität 5 Jahre: 10,96%

10,96% Volumen in Mio. EUR: 1397

1397 Währung: EUR

Rang 7: PSV Konservativ ESG S

PSV KONSERVATIV ESG S Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ISIN: DE000A2DR1V3

DE000A2DR1V3 Performance YTD: -4,70%

-4,70% Performance 1 Jahr: 3,73%

3,73% Performance 3 Jahre: 12,48%

12,48% Performance 5 Jahre: 25,40% - 4,63% p.a.

25,40% - 4,63% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 15,55%

15,55% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,31

0,31 Volatilität 5 Jahre: 11,16%

11,16% Volumen in Mio. EUR: 52

52 Währung: EUR

Rang 6: Opportunistic Deep Value Funds UI I

Opportunistic Deep Value Fund UI I Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH

Universal-Investment GmbH ISIN: DE000A2DVS85

DE000A2DVS85 Performance YTD: 1,25%

1,25% Performance 1 Jahr: 3,64%

3,64% Performance 3 Jahre: 5,37%

5,37% Performance 5 Jahre: 28,52% - 5,15% p.a.

28,52% - 5,15% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 23,60%

23,60% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,33

0,33 Volatilität 5 Jahre: 13,12%

13,12% Volumen in Mio. EUR: 10

10 Währung: EUR

Rang 5: Assenagon I Multi Asset Conservative (R)

Assenagon I Multi Asset Conservative (R) Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management S.A.

Assenagon Asset Management S.A. ISIN: LU1297482900

LU1297482900 Performance YTD: 6,53%

6,53% Performance 1 Jahr: 11,14%

11,14% Performance 3 Jahre: 8,09%

8,09% Performance 5 Jahre: 30,95% - 5,54% p.a.

30,95% - 5,54% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 11,35%

11,35% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,97

0,97 Volatilität 5 Jahre: 5,49%

5,49% Volumen in Mio. EUR: 471

471 Währung: EUR

Rang 4: Allianz Best-in-one Balanced

Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH

Allianz Global Investors GmbH ISIN: LU0072229809

LU0072229809 Performance YTD: 9,64%

9,64% Performance 1 Jahr: 13,41%

13,41% Performance 3 Jahre: 6,17%

6,17% Performance 5 Jahre: 31,06% - 5,56% p.a.

31,06% - 5,56% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 20,32%

20,32% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,53

0,53 Volatilität 5 Jahre: 10,51%

10,51% Volumen in Mio. EUR: 140

140 Währung: EUR

Rang 3: Reimann Investors Vermögensmandat II

Reimann Investors Vermögensmandat II Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: LRI Capital Management S.A.

LRI Capital Management S.A. ISIN: LU0560009929

LU0560009929 Performance YTD: 11,13%

11,13% Performance 1 Jahr: 13,71%

13,71% Performance 3 Jahre: 11,19%

11,19% Performance 5 Jahre: 31,58% - 5,64% p.a.

31,58% - 5,64% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 15,53%

15,53% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,67

0,67 Volatilität 5 Jahre: 8,57%

8,57% Volumen in Mio. EUR: 12

12 Währung: EUR

Rang 2: Degussa Bank-Universal-Rentenfonds

DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Asset-Schwerpunkt: Mischfonds defensiv

Mischfonds defensiv Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH

Universal-Investment GmbH ISIN: DE0008490673

DE0008490673 Performance YTD: 8,46%

8,46% Performance 1 Jahr: 15,09%

15,09% Performance 3 Jahre: 25,39%

25,39% Performance 5 Jahre: 33,51% - 5,95% p.a.

33,51% - 5,95% p.a. Maximaler Drawdown 5 Jahre: 26,33 %

26,33 % SRI: 3

3 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,48

0,48 Volatilität 5 Jahre: 11,97%

11,97% Volumen in Mio. EUR: 558

558 Währung: EUR

Rang 1: Global Markets Defender



