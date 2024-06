Ranking über 5 Jahre Die besten Nordic-Aktienfonds

Auf Investorensicht

Investoren finden eine stabile Wirtschaft vor, die selbst bei größeren Turbulenzen auf den Finanzmärkten kaum aus der Bahn geworfen wird. Niedrige Staatsschulden ist ebenfalls ein Argument, das für die Länder spricht. Zudem gelten die skandinavischen Länder als eine Art Pionier mit Blick auf das wichtige Thema „Nachhaltigkeit“. Die Bereiche Forstwirtschaft, Fischerei und Landwirtschaft waren lange Zeit dominierend, und da man davon abhängig war, fühlte man sich schon sehr früh dem Schutz der Umwelt durch eine nachhaltige Nutzung verpflichtet, um die Existenzgrundlagen zu sichern.

Schweden

Schweden steht für Technologie & Innovation. Aus Schweden stammen Firmen wie Spotify, Klarna, Skype oder iZettle und damit Unternehmen, die in Sachen Digitalisierung teilweise Marktführer sind. Hinzu gesellt sich das Thema Gaming: Zwei der größten und bekanntesten Computerspiele, nämlich Minecraft (Mojang) sowie Candy Crush (King), wurden von schwedischen Teams entwickelt. Zu nennen ist auch Ericsson, gegründet vor mehr als 100 Jahren in Schweden. 2023 lag Schweden auf Platz 2 des Innovationsindex, knapp hinter der Schweiz.

Norwegen

Riesigen Öl- und Gasvorkommen zeichnen Norwegen aus, genauso wie der Sektor Aquakultur, der in Norwegen weit verbreitet ist. Bekannt ist Norwegen außerdem für seinen Staatsfonds, dem die Einnahmen aus dem Energiesektor zugutekommen. Das größte Unternehmen Norwegens kommt aus dem Energiesektor, nämlich Equinor (ehemals Statoil). Aber auch abseits des Energiesektors gibt es tolle Unternehmen, allen voran der unangefochtene Marktführer für Pfandrücknahme-Systeme: Tomra Systems.

Dänemark

Die in Dänemark vorherrschenden natürlichen Gegebenheiten haben einen großen Einfluss auf die dort ansässigen Branchen. Als Beispiel dient hierbei die Seefahrt bzw. der Handel über die See: Eine der größten Containerreedereien der Welt (A.P. Moller Maersk) ist in Kopenhagen beheimatet. Dänemark hat viel Küste und viel Meer, perfekte Voraussetzungen also für Windenergie. Bekannt ist hier Vestas, der weltweit größte Hersteller von Windkraftanlagen, gegründet 1945.

Die Windenergiesparte von Siemens ist übrigens wie Vestas auch in Jütland ansässig. In Jütland gibt es außerdem bereits seit langem schon ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld, nämlich die Aufzucht und Schlachtung von Schweinen. Nicht verwunderlich also, dass einer der weltweit größten Exporteure und einer der größten Schweinefleischproduzenten, führend in der nachhaltigen Fleischproduktion, hier entstand: Danish Crown. In den folgenden Sektoren beeindruckt Dänemark ebenfalls: Life Sciences, Biotechnologie, Medizintechnik und Pharma. Und wer kennt nicht das weltweit führende Unternehmen im Gesundheitswesen, Novo Nordisk, gegründet 1923. Schlagzeilen produzierte Novo Nordisk erst vor kurzem wegen der Abnehmspritze.

Die 5 Top-Performer (5 Jahre)

Eine breite Diversifikation ist bei den ETFs, die den MSCI Nordics abbilden, nicht gegeben. Die größte Position ist hier Novo Nordisk mit circa 30 Prozent Gewichtung, was die Performance des Index maßgeblich beeinflusst. Wer breiter streuen möchte, muss also auf einen aktiv gemanagten Aktienfonds zurückgreifen. Schauen wir uns an, welche Fonds und Manager die letzten 3 Jahre am besten abschnitten. Top-Holdings per 30.04.2024 sofern nix anderes angegeben.

Rang 5: SEB Nordic Future Opportunity



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

SEB Nordic Future Opportunity

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 06.12.1988

06.12.1988 Fondsgesellschaft: SEB Investment Management AB

SEB Investment Management AB ISIN: LU0030165871

LU0030165871 Performance YTD: 12,61%

12,61% Performance 1 Jahr: 12,35%

12,35% Performance 3 Jahre: 9,55%

9,55% Performance 5 Jahre: 68,98%

68,98% Volatilität 5 Jahre: 20,72%

20,72% Volumen in Mio. EUR: 226

226 Währung: EUR

Top-Holdings per 30.04.2024:

Novo Nordisk (9,6%)

Hexagon (5,9%)

Atlas Copco (5%)

Rang 4: C Worldwide Nordic



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

C Worldwide Nordic

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 01.04.1996

01.04.1996 Fondsgesellschaft: C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.

C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. ISIN: LU0086738027

LU0086738027 Performance YTD: 11,81%

11,81% Performance 1 Jahr: 20,34%

20,34% Performance 3 Jahre: 20,97%

20,97% Performance 5 Jahre: 84,77%

84,77% Volatilität 5 Jahre: 22,76%

22,76% Volumen in Mio. EUR: 0

0 Währung: USD

Top-Holdings per 31.01.2024:



Novo Nordisk (10,6%)

Atlas Copco (7,1%)

Tryg (4,5%)

Rang 3: Fidelity Nordic



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Fidelity Nordic Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 25.04.2018

25.04.2018 Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ISIN: LU1808854043

LU1808854043 Performance YTD: 12,60%

12,60% Performance 1 Jahr: 28,63%

28,63% Performance 3 Jahre: 26,69%

26,69% Performance 5 Jahre: 90,77%

90,77% Volatilität 5 Jahre: 22,83%

22,83% Volumen in Mio. EUR: 389

389 Währung: EUR

Top-Holdings per 30.04.2024:

Stolt-Nielsen B ADR (5,7%)

Torm PLC (5,3%)

Swedbank (4,9%)

Rang 2: Amundi MSCI Nordic UCITS ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Amundi MSCI Nordic UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 22.03.2018

22.03.2018 Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU1681044647

LU1681044647 Performance YTD: 12,45%

12,45% Performance 1 Jahr: 24,42%

24,42% Performance 3 Jahre: 27,32%

27,32% Performance 5 Jahre: 95,64%

95,64% Volatilität 5 Jahre: 16,23%

16,23% Volumen in Mio. EUR: 272

272 Währung: EUR

Top Holdings per 31.03.2024:

Novo Nordisk (29,78%)

Atlas Copco (3,25%)

Investor (3,11%)

Rang 1: Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 04.09.2013

04.09.2013 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00B9MRHC27

Performance YTD: 13,06%

13,06% Performance 1 Jahr: 25,08%

25,08% Performance 3 Jahre: 28,50%

28,50% Performance 5 Jahre: 98,32%

98,32% Volatilität 5 Jahre: 16,28%

16,28% Volumen in Mio. EUR: 1.040

1.040 Währung: EUR

Top-Holdings per 30.04.2024:

Novo Nordisk (30,45%)

Atlas Copco (3,45%)

Investor (3,1%)