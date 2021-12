Ranking von KPMG Das sind die 10 besten Fintechs weltweit

Die Beratungsgesellschaft KPMG und der auf Fintechs spezialisierten Wagniskapitalgeber H2 Ventures nehmen haben den weltweiten Fintech-Markt unter die Lupe genommen und ein Ranking erstellt: Das Fintech 100-Ranking umfasst die weltweit 50 führenden Finanztechnologie-Unternehmen nach Höhe des eingesammelten Kapitals und dem Disruptionsgrad der Unternehmen, also nach der Wucht der Veränderung, die den angebotenen Neuerungen innewohnt. Zusätzlich fließt ein subjektives Urteil der Jury, das Produktreife, Service und Innovationsgrad des jeweiligen Businessmodells bewertet, in das Ranking ein. Die Liste wird vervollständigt durch 50 „Emerging-Star“-Unternehmen – also Start-ups, die in Augen der Jury besonders frische, disruptive Ideen mitbringen.

Die meisten der 100 gelisteten Unternehmen, stellt KPMG fest, bieten Leistungen im Bereich Kreditvergabe an. Hier sind 32 Unternehmen aktiv. Aber auch innovative Bezahllösungen (18 Unternehmen) und Versicherungsangebote (12 Unternehmen) gehören zu den häufiger angebotenen Leistungen.

Unter den aktuellen Fintech 100 finden sich auffällig viele chinesische Unternehmen wieder, bemerkt KPMG. Ihre Zahl in der Auswahlliste ist in den vergangenen drei Jahren von einem auf acht Unternehmen angestiegen. Die meisten Fintechs stammen jedoch nach wie vor aus den USA – hier kamen 24 Unternehmen in die Bestenauswahl. Insgesamt sind junge Unternehmen aus 22 Ländern vertreten. Aus Deutschland sind mit Kreditech und Spotcap zwei Unternehmen unter den Fintech 100 vertreten. Kreditech schafft es sogar in die Top 10. Unter den „Emerging Stars“ finden sich zuätzlich der deutsche Anbieter für Forderungsmanagement PAIR Finance und die solarisBank als erste FinTech-Bank mit einer Vollbanklizenz.

DAS INVESTMENT.com stellt in der Bildstrecke die ersten zehn aus den Reihen der bereits etablierten innovativen Start-ups aus dem „Fintech 100-Ranking“ vor.