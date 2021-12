Ranking Wo finden Versicherungsmakler Top-Service?

Krankenversicherer

Lebensversicherer

Schadenversicherer

Rechtsschutzversicherer

Maklerpools

ob die zentralen Service- und Technikleistungen des Versicherers mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind,

ob die Service- und Unterstützungsleistungen des Versicherers auf den Vertriebserfolg des Maklers einzahlen und

ob die angebotenen Service- und Zusatzleistungen des Versicherers auch einen Mehrwert für die Unternehmenstätigkeit des Maklers schaffen.

In Kooperation mit dem Versicherungsmagazin kürte Service Value aus 2.135 Bewertungen die „Makler-Champions 2016“ in folgenden fünf Kategorien:Die Befragung liefert Antworten darauf,