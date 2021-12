Redaktion 19.08.2019 Lesedauer: 1 Minute

Rapperin moderiert Sparkasse versucht sich an Podcasts

Die Sparkasse präsentiert einen neuen Podcast: In "Reden ist Geld" geht es um Finanzen, allerdings jenseits klassischer Beratung. Stattdessen sollen in der Sendung interessante Menschen ihre Geschichten erzählen - und einen Blick in ihre Geldbörsen zulassen.