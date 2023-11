Seit der Notrettung der Credit Suisse durch die UBS Anfang 2023 umfasst die ehemals 30 Positionen lange Liste nur noch 29 Institute. Und ein Land ist mittlerweile gar nicht mehr in der Liste vertreten: Italien. Die Unicredit mit Sitz Mailand gehörte beim letzten Bericht noch zu den global systemrelevanten Banken (Haftquote 1,0 Prozent). Dafür ist die chinesische Bank of Communications mit einer Haftquote von 1,0 Prozent in den Kreis derjenigen Institute aufgerückt, die „too big to fail“ sind. Und für zwei weitere chinesische Banken wurde die Haftquote von 1,0 auf 1,5 Prozent erhöht. Alle global systemrelevanten Institute gibt es in der Bilderstrecke im Überblick.