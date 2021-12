Alliance Bernstein 12.02.2021 Lesedauer: 10 Minuten

Daten, Tiefe, Maßeinheiten „Rating-Anbieter messen Klimafolgen noch unzureichend“

Wer Klimaauswirkungen auf Vermögenswerte verstehen will, kommt an Fremdanbietern nicht vorbei. Jedoch weisen viele Anbieter Mängel auf, findet Sara Rosner von Alliance Bernstein (AB). Was Anleger beachten sollten und wie sich das konkret auf Unternehmensbewertungen niederschlägt, schreibt sie im Gastbeitrag.