Cyberversicherungen für Privatpersonen gibt es nur wenige am Markt. Das Angebot wird zudem nur durchschnittlich bewertet. Ein Grund sollen fehlende GDV-Musterbedingungen sein.

Aktualisiert am: 24. Juli 2025

Franke & Bornberg (F&B) hat nach der Premiere 2021 und einem Update 2023 zum dritten Mal ein Rating für Cyberversicherungen für Privatkunden vorgelegt. Allerdings konnten nur 14 Anbieter bewertet werden, weil das Geschäftsfeld unverändert klein ist.

Angebot und Bedarf für privaten Cyberschutz klaffen auseinander

Die Analysten sehen diesen Umstand kritisch, schließlich wächst nach ihrer Einschätzung der Bedarf für leistungsfähigen Cyberschutz auf Verbraucherseite stetig. F&B verweist in diesem Zusammenhang auf den Branchenverband Bitkom. Demnach sind mehr als die Hälfte aller Internetnutzer in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Cyberkriminalität zum Beispiel in Form von Betrug beim Online-Shopping, Phishing und Schadsoftware geworden. Cyber-Mobbing, Identitätsklau und Diebstahl oder Missbrauch von Konto- oder Kreditkartendaten im Internet seien alltäglich.

„Der Markt für private Cyberversicherungen stagniert seit Jahren“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Viele Versicherer, darunter auch Marktgrößen, zögerten ihren Markteintritt hinaus. „Diese Gesellschaften bieten privaten Cyberschutz, wenn überhaupt, meist nur als Baustein zu Hausrat-, Haftpflicht- oder Rechtsschutzverträgen. Für Verbraucher ist das eine schlechte Nachricht“, so Franke. Bausteine und Add-ons verhinderten Transparenz, erschwerten den objektiven Vergleich und führten zu Deckungslücken. Risiken würden oft gar nicht oder mit viel zu niedrigen Summen versichert.

Kritik an fehlenden Musterbedingungen

Das Analysehaus sieht Handlungsbedarf beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Kritisiert wird, dass der Verband anstelle von Musterbedingungen im Privatgeschäft nur „Musterbausteine für Cyber-Assistance-Leistungen“ bereithalte. Eine aussagekräftige Statistik fehle ebenfalls. Doch ohne Messgrößen und Standards bleibt die Tariflandschaft laut der Studienautoren heterogen. Je nach Anbieter und Tarif unterschieden sich Leistungen noch immer deutlich.

Was Musterbedingungen bewirken können, zeige ein Blick auf den gewerblichen Cybermarkt, in dem solche 2017 eingeführt wurden. Hier gebe es mittlerweile 26 Produktanbieter.

So funktioniert die Methodik

Was das Rating angeht, hat Franke und Bornberg 21 selbstständige Cybertarife nach 68 Prüfkriterien aus zwölf Kategorien analysiert. Cyberbausteine und Einschlüsse zu anderen Tarifen werden nicht berücksichtigt. Grundlage sind die Versicherungsbedingungen, verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine und Geschäftsberichte.

Dabei werden die Produkte in einem Benchmark-Verfahren zunächst dahingehend überprüft, in welcher Ausprägung oder Qualität welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. Die Qualität der jeweiligen Regelung wird in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach werden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Gute Cybertarife leisten laut der Autoren bei Schäden durch Dritte, bieten Haftpflichtschutz und übernehmen Kosten für Cyberrechtsschutz. Am meisten punkten können Versicherer mit Leistungen bei „Konto-/ Daten-/ Identitätsmissbrauch“, „Daten- und Geräterettung nach Cyberattacken“ und „Verlust bei Interneteinkäufen“.

Anbieterfreundliche Benotung

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, greift das Analysehaus auf sein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut) bis „F-“ (ungenügend) zurück. Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zusätzlich werden Mindeststandards für die beiden höchsten Ratingklassen berücksichtigt. Für ein „FFF+“ etwa ist es den Angaben zufolge „erforderlich, dass der Versicherungsschutz mindestens folgende Aspekte abdeckt: Pharming (Umleitung auf betrügerische Websites), Phishing und Skimming (Betrug im Zusammenhang mit Zahlungskarten) bis zu einer Leistungshöhe von mindestens 15.000 Euro. Dieselbe Summe müsste auch für Verluste aus betrugsbehafteten Interneteinkäufen oder -verkäufen gewährleistet sein. Neben weiteren Leistungen würde ein optimaler Tarif auch für die Verletzung urheberrechtlicher Bestimmungen im Internet aufkommen.“

Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema allerdings auch als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden

Debeka als Neuling gleich ganz vorne

Kein einziger der 21 untersuchten Tarife erreicht eine der beiden höchsten Bewertungsgruppen. Für immerhin zwölf Tarife gibt es ein „FF+“ (gut). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine leichte Verbesserung. Neueinsteiger unter den nur 14 Produktgebern ist die Debeka. Das Unternehmen schafft es auf Anhieb in die Spitzengruppe und erhält als einer von drei Anbietern die beste Bewertung mit der Note 1,6.

Gelobt wird dabei der Nachhaltigkeitsaspekt des Produkts: Unter dem Label „Green Assistance“ bietet die Debeka Versicherten eine Hotline mit Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der elektronischen Kommunikation und Empfehlungen für Entsorgung und Neukauf elektronischer Geräte. „Die Debeka schlägt einen interessanten Weg ein. Wir hoffen, dass die Idee Nachahmer finden wird“, sagt Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei Franke und Bornberg. Ansonsten stellten sich die Versicherer dem Thema Nachhaltigkeit bei ihren Cyberpolicen aktuell eher zögerlich.

Diese Versicherer haben mindestens einen Cybertarif mit guter Bewertung im Angebot (in alphabetischer Reihenfolge): Arag, Bavaria Direkt, Debeka, Inter, Öffentliche Braunschweig, SV Sparkassenversicherung, VGH und WGV.

Welche Schwachpunkte viele Tarife haben

Die Mehrzahl der untersuchten Tarife schützen laut F&B Verbraucher noch immer nicht vor eigenen Fehlern im Internet – zum Beispiel bei Verletzungen des Urheberrechts oder Cyber-Mobbing durch die eigenen (minderjährigen) Kinder. Wie wichtig definierte Mindestleistungen sind, zeige das Beispiel „Verluste bei Interneteinkäufen und -verkäufen“. In diesen Fällen begrenzen zehn von 21 Tarifen ihre Leistung auf 3.000 Euro, einige sogar je Versicherungsjahr. Drei weitere zahlen gar nicht. Damit bleiben fast zwei Drittel deutlich unter dem Bedarf, so die Analysten.

Vier Tarife erhalten 2025 die Note „ungenügend“ F-. Sie scheitern vor allem an fehlendem Haftpflicht- und Rechtsschutz. Dabei handelt es sich um Offerten von Arag, Ergo, Europ Assictance und Roland Rechtsschutz. Die tagesaktuellen Ergebnisse aller untersuchten Tarife veröffentlicht Franke und Bornberg hier.

Was guter Cyberschutz kostet

Einen gut bewerteten Tarif finden Vermittler und Verbraucher laut der Analysten ab 4,99 Euro im Monat. Damit sei ein eigenständiger Vertrag nicht nur umfassender, sondern auch günstiger als Bausteinlösungen. „Wer von einer eigenständigen Cyberversicherung abrät und vermeintlich günstigere Bausteine empfiehlt, erweist Verbrauchern einen Bärendienst“, sagt Franke. Auch bei begrenztem Budget sei guter Schutz bezahlbar.