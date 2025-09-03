Die Berliner Ratingagentur Scope hat das Asset Management Rating der DF Deutsche Finance Holding zur Überprüfung ausgesetzt: Es droht eine Herabstufung.

Die Ratingagentur Scope hat das Asset Management Rating der DF Deutsche Finance Holding AG mit sofortiger Wirkung „under review for possible downgrade“ gesetzt. Das bisherige Rating von A+ aus dem Juni 2024 steht damit zur Disposition.

Grund für die Überprüfung

Scope zufolge haben die laufenden Analysen „zusätzliche Fragestellungen ergeben, deren Klärung derzeit noch aussteht“. Zudem seien noch nicht alle angeforderten Informationen und Unterlagen bei der Ratingagentur eingegangen. Vor diesem Hintergrund wollen die Analysten einstweilen keine abschließende Bewertung geben.

Besonders kritisch sieht Scope die Leistungskennzahlen des Asset Managers. Es zeichne sich „auf Basis der aktuellen Datengrundlage unter anderem hinsichtlich der Performancekennzahlen ab, dass eine Herabstufung des Ratings wahrscheinlich ist“, heißt es in der Mitteilung der Ratingagentur.

Volatile Rating-Historie

Ein Blick auf die Rating-Historie der DF Deutsche Finance zeigt eine wechselvolle Entwicklung in den vergangenen Jahren:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

September 2025: Under review for possible downgrade

Juni 2024: Downgrade auf A+ AMR

August 2022: Bestätigung bei AA- AMR

April 2021: Upgrade auf AA- AMR

Januar 2020: Bestätigung bei A+ AMR

Dezember 2018: Upgrade auf A+ AMR

August 2017: Initial Rating AA AMR

Auffällig ist, dass das Unternehmen erst im Juni 2024 von AA- auf A+ herabgestuft wurde – und nun bereits wieder unter Beobachtung steht.

Scope betont, weiterhin in „engem und konstruktivem Austausch“ mit dem Unternehmen zu stehen.

Über die DF Deutsche Finance Holding

Die DF Deutsche Finance ist eine inhabergeführte, bankenunabhängige Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf institutionellen Investments in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur. Die 2005 gegründete Gesellschaft ist in München ansässig, weitere Standorte betreibt sie in London, Denver, Luxemburg und Madrid. Über institutionelle Mandate und alternative Investmentfonds verwaltet das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden Euro.