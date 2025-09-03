Scope prüft Herabstufung der DF Deutsche Finance
Die Ratingagentur Scope hat das Asset Management Rating der DF Deutsche Finance Holding AG mit sofortiger Wirkung „under review for possible downgrade“ gesetzt. Das bisherige Rating von A+ aus dem Juni 2024 steht damit zur Disposition.
Grund für die Überprüfung
Scope zufolge haben die laufenden Analysen „zusätzliche Fragestellungen ergeben, deren Klärung derzeit noch aussteht“. Zudem seien noch nicht alle angeforderten Informationen und Unterlagen bei der Ratingagentur eingegangen. Vor diesem Hintergrund wollen die Analysten einstweilen keine abschließende Bewertung geben.
Besonders kritisch sieht Scope die Leistungskennzahlen des Asset Managers. Es zeichne sich „auf Basis der aktuellen Datengrundlage unter anderem hinsichtlich der Performancekennzahlen ab, dass eine Herabstufung des Ratings wahrscheinlich ist“, heißt es in der Mitteilung der Ratingagentur.
Volatile Rating-Historie
Ein Blick auf die Rating-Historie der DF Deutsche Finance zeigt eine wechselvolle Entwicklung in den vergangenen Jahren:
- September 2025: Under review for possible downgrade
- Juni 2024: Downgrade auf A+ AMR
- August 2022: Bestätigung bei AA- AMR
- April 2021: Upgrade auf AA- AMR
- Januar 2020: Bestätigung bei A+ AMR
- Dezember 2018: Upgrade auf A+ AMR
- August 2017: Initial Rating AA AMR
Auffällig ist, dass das Unternehmen erst im Juni 2024 von AA- auf A+ herabgestuft wurde – und nun bereits wieder unter Beobachtung steht.
Scope betont, weiterhin in „engem und konstruktivem Austausch“ mit dem Unternehmen zu stehen.
Über die DF Deutsche Finance Holding
Die DF Deutsche Finance ist eine inhabergeführte, bankenunabhängige Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf institutionellen Investments in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur. Die 2005 gegründete Gesellschaft ist in München ansässig, weitere Standorte betreibt sie in London, Denver, Luxemburg und Madrid. Über institutionelle Mandate und alternative Investmentfonds verwaltet das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden Euro.