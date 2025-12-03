Allianz, Signal Iduna, HDI und Nürnberger sind laut F&B-Untersuchung spitze in der BU-Leistungsregulierung. Für lange Bearbeitungszeiten seien nicht die Versicherer verantwortlich.

Die Regulierungsdauer in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) steigt weiter. Das zumindest zeigt die diesjährige Untersuchung des Analysehauses Franke und Bornberg. Trotz dieses negativen Befundes bekommt die Leistungsregulierung der untersuchten Anbieter im BU-Leistungspraxisrating nur gute Noten.

Weiterhin nur geringe Beteiligung der Branche

Ein traditionelles Problem der Untersuchung ist die geringe Beteiligung der Branche. Die Autoren geben an, dass von teilnehmenden Versicherern maximale Transparenz verlangt sei. Sie müssten im Rahmen einer Stichprobe von 125 Fallakten jeden Bearbeitungsschritt offenlegen. Trotz dieser Hürde spricht die Ratingagentur bei nicht teilnehmenden Gesellschaften von „Verweigerern“. Immerhin erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr die Teilnehmerzahl von zehn auf elf.

Die Angaben zur Methodik

Das Rating untersucht laut F&B die „die Professionalität von Lebensversicherungsgesellschaften bei der Abwicklung von Leistungsfällen“. Das Ratingurteil beruht laut der Autoren auf einer Erhebung von Daten sowie auf Stichproben und Interviews vor Ort im jeweiligen Unternehmen. Auf dem Prüfstand stehen drei Bewertungsbereiche, die unterschiedlich gewichtet werden. Dies sind die Qualität der Leistungsfallbearbeitung (50 Prozent), die Unterstützung des Kunden (25 Prozent) und die Qualität der Leistungsentscheidung (25 Prozent).

Konkretere Informationen liefern die Bewertungsrichtlinien von F&B.

Anbieterfreundliche Benotung

Die Bewertungsskala umfasst sieben Notenstufen. Sie reicht von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut), „FF+“ (gut), „FF“ (befriedigend), „F+“ (ausreichend) und „F“ (mangelhaft) bis hin zu „F-“ (ungenügend). Die Klassen sind laut der Autoren in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen.

Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema allerdings auch als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Kritik an langen Bearbeitungszeiten

Zu den Untersuchungsergebnissen sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: „Unsere Auswertung zeigt eine stabile Qualität in der BU Leistungsprüfung bei den teilnehmenden Versicherern. Die eigentliche Herausforderung liegt derzeit in den Regulierungsdauern.“ Ein Problem sei die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte. Viele Versicherer reagierten darauf, indem sie eigene Talente ausbilden und interne Kompetenzen aufbauen.

Verstärkte Investitionen zum Beispiel in moderne Leistungsregulierungsplattformen könnten hier helfen. Auch könne der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Antrags- und Leistungsbearbeitung dazu beitragen, Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Bearbeitung für Kunden transparenter zu gestalten. Maßgeblich bestimmt werde die Gesamtdauer der Leistungsregulierung aber ohnehin vor allem durch Faktoren außerhalb der Unternehmen, nämlich durch die Reaktionszeiten von Versicherten und behandelnden Ärzten bei der Vorlage von Unterlagen.

Für die tatsächlichen Ratingergebnisse spielt die kritisierte Bearbeitungsdauer ohnehin keine Rolle. Auch nennt F&B hier keinen konkreten Wert. In der Vorjahresuntersuchung, die sich auf Leistungsfälle aus 2023 bezog, dauerte eine BU-Regulierung bei den teilnehmenden Versicherern durchschnittlich rund 182 Tage.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Eigenwillige Ergebnisdarstellung

Zum Verständnis des Ratingergebnisses ist wichtig zu wissen, dass F&B fünf Testkandidaten aus dem eigenen größeren BU-Unternehmensrating in seine Bewertung hinzuzieht. Bei dieser ist die Leistungspraxis eine der untersuchten Teilbereiche neben der Stabilität des BU-Geschäfts und der Kundenorientierung in der Antragsphase. Doch weisen die Autoren in einer aktuellen Pressemitteilung nur die vormals erzielte Gesamtnote im Unternehmensrating aus, nicht aber die Teilnote für die Leistungspraxis.

In der gesondert veröffentlichten Ergebnisliste des BU-Leistungspraxisratings werden die fünf Testkandidaten aus dem BU-Unternehmensrating erst gar nicht aufgeführt. Eine unverständliche Praxis, für die F&B keine Erklärung liefert. Auffällig ist, dass drei der von Gesellschaften des Unternehmensratings im Teilbereich Leistungsregulierung eine Note schlechter abschneiden als im Gesamtergebnis. Das Ergebnis dieser Untersuchung gibt es hier. So oder so bleibt die Untersuchung von einer vollständigen Marktabdeckung weit entfernt.

Das Ratingergebnis

Von den 16 bewerteten Gesellschaften erhalten letztlich vier Anbieter für die Qualität ihrer Leistungsbearbeitung die Top-Note „FFF+“. Das sind Allianz und Signal Idnua sowie HDI und Nürnberger aus dem BU-Unternehmensrating. Fünf Unternehmen bekommen die Note Sehr Gut („FFF“), weitere sieben die Not Gut („FF+“), darunter mit der Axa und ihrer Zweigniederlassung DBV Deutsche Beamtenversicherung auch zwei Gesellschaften eines Konzerns. Schlechtere Noten werden nicht vergeben.

Das sagt der Experte

Tobias Bierl, @ privat

Aus Gesprächen mit Versicherern weiß Makler, Blogger und DAS INVESTMENT-Experte Tobias Bierl, warum viele Unternehmen an diesem Rating nicht teilnehmen.„ Es kostet nicht unerheblich Geld und bindet Kapazitäten bei Mitarbeitern. So ist es für mich nachvollziehbar, dass eher große Versicherer an diesen Ratings teilnehmen und kleinere Versicherer diesen Aufwand scheuen, da sie den Mehrwert für sich hinterfragen.“

Bierl findet es grundsätzlich sehr lobenswert, wenn bei Ratings und Vergleichen viel mehr auf die Praxis beziehungsweise den Leistungsfall geachtet wird. „Schöne Bedingungen und eine tolle technische Ausgestaltung sind schön und gut, wenn der Leistungsfall für den Kunden bescheiden abläuft.“ Dennoch spielt dieses Rating in seiner persönlichen Beratung keine Rolle.

Das liegt auch daran, dass er aus seiner Praxis kaum grundsätzliche Bewertungen einzelner Versicherer vornehmen kann. Systematische Ablehnungen im Markt kann er nicht feststellen, es sei immer wieder Einzelfälle. Bierl: „Jeder Leistungsfall ist völlig anders, zudem ändert sich das Leistungsverhalten der Anbieter durchaus mal.“

Als Beispiel nennt Bierl die Nürnberger, bei der vor 15 Jahren Leistungsfälle erst bearbeitet worden seinen, wenn der Kunde mit Unterstützung kam. Dann habe ein neuer Verantwortlicher für den Bereich im Unternehmen verlangt, jede Ablehnung mit guter Begründung vorgelegt zu bekommen. Mittlerweile „läuft die Nürnberger seit Jahren sehr gut“, sagt der Experte.