Die Beitragsstabilität der PKV-Anbieter ist aufgrund steigender Leistungsausgaben gefährdet. Im F&B-Rating von Bilanz- und Servicekennzahlen zeigen sich aber kaum Verschiebungen.

In diesen Tagen erhalten Kunden in der Privaten Krankenversicherung (PKV) ihre Beitragsrechnung. Für viele dürften die Prämienerhöhungen im teils deutlich zweistelligen Prozentbereich ein Schock sein. Die jetzt zum Map-Report Nr. 942 „Rating Private Krankenversicherung“ von „Franke & Bornberg“ veröffentliche Presseinformation spricht von den „kräftigsten Beitragsanpassungen seit einem Vierteljahrhundert“ – unter anderem eine Folge von „explodierenden Schadenaufwendungen“.

Rekordbeitragsanpassungen zum Jahreswechsel

In einer Beispielrechnung für Angestellte unter den Teilnehmern der Untersuchung steigt der Beitrag im Schnitt um 10,6 Prozent – nach 4,8 Prozent im Vorjahr die kräftigste Anpassung im gesamten 25-Jahres-Vergleich. Die Spanne dabei ist groß: Zwei Versicherer verzichten auf Anpassungen, andere erhöhen um bis zu 20 Prozent.

Bei Beamten klettern die Beiträge durchschnittlich um 7,8 Prozent (Vorjahr: 5,9 Prozent), mit einer Bandbreite von 2,0 bis 31,2 Prozent. Ein anderes Bild zeigt die stationäre Zusatzversicherung: Über 25 Jahre stiegen die Beiträge im Schnitt hier nur um 0,01 Prozent.

Auch Sicht der Analysten steht die PKV vor erheblichen Herausforderungen. In den vergangenen fünf Jahren sind die Leistungsausgaben der Branche demnach um 30 Prozent auf 39,8 Milliarden Euro gestiegen. Sie würden zum erheblichen Risiko für die Beitragsstabilität. Die Versicherer müssten ihre Ausgaben wirksam kontrollieren und zugleich ein hochwertiges Leistungsniveau sichern, so die Forderung der Autoren.

Weiterhin wenige Teilnehmer

Kern der eigentlichen Untersuchung des Reports, der in der 25. Auflage erscheint, ist ein Rating privater Krankenversicherer. Es analysiert und bewertet die Qualität der Anbieter in der Krankheitskostenvollversicherung anhand von Bilanz- und Servicekennzahlen sowie der langfristigen Beitragsstabilität. Die Datenqualität ist dabei allerdings sehr unterschiedlich.

Nur elf Gesellschaften mit rund 42,0 Prozent Marktanteil liefern dieses Jahr die erforderlichen Daten an F&B. Nicht mehr zu den Teilnehmern gehört die Concordia, nach einem Jahr Abstinenz wieder dabei ist dafür die Mecklenburgische. Bei 19 Unternehmen greift der „Map-Report“ auf öffentlich zugängliche Quellen zurück. Insgesamt schmälert die Beteiligung zweifellos die Aussagekraft des Reports.

So funktioniert die Methodik

Das Bewertungsgerüst umfasst laut der Autoren zwölf Bilanzkennzahlen, fünf Servicequoten sowie Analysen des Gesundheitsmanagements, der Transparenz und der Beitragsentwicklung in den Bereichen Bilanz, Service und Vertrag. Dabei ist das Bewertungsraster deutlich überarbeitet worden. Die 100-Punkte-Skala wird aufgegeben, jetzt sind maximal 1.100 Zähler möglich. 300 Punkte entfallen auf den Bilanzteil, jeweils 400 Zähler auf den Service- und Vertragsteil. Damit ändert sich auch jeweils ihr anteiliges Gewicht am Gesamtergebnis.

Die Änderungen in den Bewertungsbereichen

Auch innerhalb der drei Bewertungskategorien gibt es einige Veränderungen bei der Gewichtung. Der Bilanzbereich umfasst weiterhin die Kennzahlen Nettorendite, RfB- (Zuführungs-) Quote, versicherungsgeschäftliche Ergebnis- und Überschussverwendungsquote nach Verbandsdefinition, Solvabilität, Abschlusskosten-, Verwaltungskosten- und Vorsorgequote sowie die Bewertungsreservequote. Neu aufgenommen werden zwei Wachstumskennzahlen (Vollversicherte und verdiente Bruttobeiträge).

Im Serviceteil wird das Gesundheitsmanagement mit 200 Punkten doppelt so stark gewichtet wie zuvor, während die Transparenz etwas weniger Gewicht erhält. Berücksichtigt werden weiterhin neben allgemeinen Services auch Leistungsprozesse, die Aspekte Storno und Frühstorno sowie Beschwerden beim PKV-Ombudsman.

Im Vertragsbereich entfällt der Hauptanteil weiter auf die Bestandsbeitragsentwicklung in verschiedenen Vertragskonstellationen in der Voll- und Zusatzversicherung, differenziert nach Angestellten und Beamten. Das Kriterium „Beitragsentwicklung gemäß Bafin-Nachweisung 230“ wird stärker und die Tarifflexibilität schwächer als zuvor gewichtet.

Anbieterfreundliche Bewertung

Kritisch zu sehen ist, dass für die höchste Bewertungskategorie „mmm+“ (hervorragend) erneut nur 85 Prozent der Punkte erforderlich sind. Ein „mmm“ (sehr gut) wird ab 75 Prozent der Maximalpunktzahl vergeben, ein „mm+“ (gut) ab 65 Prozent. Mit diesen vergleichsweise niedrigen Werten ist es möglich, viele Unternehmen auszuzeichnen. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

LVM behauptet sich an der Spitze

F&B wirbt damit, mit seinem Rating Transparenz für Vermittler und Kunden herstellen zu wollen. Doch diese gibt es nur den kostenpflichtig Bezug der Untersuchung. In seiner veröffentlichten Information verzichtet das Unternehmen auf eine vollständige Ergebnisdarstellung.

Im PKV-Ratingergebnis sichert sich erneut die LVM den ersten Platz. Mit 90,32 Prozent erhält das Unternehmen die Höchstbewertung „mmm+“. Auch in diese Wertungskategorie fällt die Signal Iduna mit 88,18 Prozent. Marktführer Debeka verpasst hingegen erstmals die höchste Bewertungsklasse, führt mit „mmm“ das Feld der mit sehr gut beurteilten Versicherer an. Seit 2021 liefern sich diese drei Unternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Ebenfalls ein „mmm“ erreichen zudem Allianz (82,45 Prozent), Alte Oldenburger (81,36 Prozent), R+V (81,04 Prozent), SDK (77,86 Prozent) und VGH Provinzial (75,85 Prozent). Die Hansemerkur führt mit 70,18 Prozent das Feld der „guten“ Bewertungen an. Weitere Gesellschaften werden nicht genannt.

Die Top-Platzierten in den drei Untersuchungsbereichen

Bei Einzelergebnissen fallen laut F&B vor allem Entwicklungen im Servicebereich auf. Hier habe sich bei den Teilnehmern einiges getan. Besonders Allianz, LVM, Debeka, Hansemerkur und SDK hätten ihre Angebote im Gesundheitsmanagement ausgebaut.

Die Debeka sichert sich dabei wie in den Vorjahren die Serviceführerschaft mit 388 Punkten. Im Bilanzteil scheidet die Universa (276,5 Punkte) am besten ab, bei denen aber das Gesamtergebnis unbekannt ist. Im Vertragsteil setzt sich die Signal Iduna mit 372,5 Zählern durch.