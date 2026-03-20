Das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) hat sein Rating für Risikolebensversicherungen (RLV) – mit angepassten Gewichtungen und überarbeiteter Bewertungssystematik -aktualisiert.

Markt steht unter Druck

Laut der Experten steht der Markt unter Druck. Mit Verweis auf den eigenen „Map-Report“ wurden 2024 rund 722.720 neue Verträge in dem Produktbereich abgeschlossen – ein Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Treiber sei die schwächere Nachfrage nach Baufinanzierungen, die das RLV-Neugeschäft traditionell antreibe. Im Bestand zählt der Markt laut F&B 9,73 Millionen Verträge; die durchschnittliche Versicherungssumme ist auf dabei 94.159 Euro gestiegen (+3,1 %).

„Eine Erholung des Immobilienmarkts dürfte das Neugeschäft wieder ankurbeln – der strukturelle Bedarf nach Hinterbliebenenschutz ist ungebrochen“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg.

So funktioniert die Rating-Methodik

Franke und Bornberg hat 248 Tarifkombinationen von 55 Versicherern anhand von 36 Kriterien nach einem Benchmarking-Verfahren untersucht. Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten werden laut der Analysten zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. Die Qualität der jeweiligen Regelungen wird in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach werden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Bedeutung aus Kundensicht gewichtet.

Mindeststandards stellen laut der Autoren je Klasse stellen sicher, dass qualitative Schwächen in zentralen Kriterien nicht durch Stärken in weniger relevanten Bereichen kompensiert werden können.

Anbieterfreundliche Benotung

Die Klassen sind den Angaben zufolge in ihrer Bandbreite so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Die sieben Bewertungsklassen reichen von „FFF+“ (hervorragend) bis „F-“ (ungenügend).

Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema als sehr anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Das ist neu im Rating 2026

Inhaltlich überarbeitet wurde laut F&B das Kriterium zum Verzicht auf Leistungsausschlüsse bei Terrorakten sowie ABC-Waffen und ABC-Stoffen. Die bisherige Bewertungssystematik habe die veränderte Risikolage und aktuelle Marktentwicklungen nicht mehr angemessen widergespiegelt. Darüber hinaus wurden die Gewichtungen verschiedener Kriterien neu kalibriert. „Diese Anpassungen ändern nichts am grundlegenden Bewertungsrahmen, schärfen aber das Profil einzelner Kriterien spürbar“, schreibt das Analysehaus nennt aber keine Details.

„Kriterien, die heute bei nahezu allen Tarifen gut abschneiden, sagen wenig darüber aus, was einen Tarif wirklich besser macht. Indem wir solche Kriterien niedriger gewichten, rücken wir die Unterschiede in den Vordergrund, auf die es für Vermittler und Kunden tatsächlich ankommt,“ so Philipp Wedekind, Leiter Ratings Vorsorge und Nachhaltigkeit bei Franke und Bornberg.

Weitere Details zur Methodik können in den Bewertungsrichtlinien nachgelesen werden.

Ergebnisse: viel mehr Tarife, schlechtere Noten

Ein Vergleich zum Vorjahr ist schwierig: 2025 wurden nur 103 Tarife und Tarifvarianten berücksichtigt. Wie der drastische Uterschied zustande kommt, thematisiert F&B nicht. In diesem Jahr erhalten 15 Versicherer die Höchstnote„ FFF+“, das sind 18,5 Prozent aller Offerten nach 27,2 Prozent im Vorjahr. Erneut ist das Mittelfeld sehr breit. Nach unten fällt eine Zunahme in der Klasse „F+“ (ausreichend) von 1,9 Prozent auf 9,7 Prozent auf.

Wer in der Spitzengruppe fehlt, scheitert häufig an denselben Punkten, so F&B. Fehlende Verlängerungsoptionen seien der häufigste Grund, warum Tarife den Mindeststandard für die höchsten Noten verfehlen. Daneben zeigten sich Lücken bei Zusatzleistungen – etwa Kinder-Bonus, Sofortleistung sowie erhöhte Leistungen bei Unfalltod oder Tod im Ausland.

Keine Aussagen zur Ratingentwicklung

Im Ergebnis bleibt aber unklar, ob die veränderte Bewertungssystematik, die allgemeine Entwicklung der Produkte oder der enorme Zuwachs an berücksichtigten Tarifen für die Entwicklung im Jahresvergleich verantwortlich ist. Rein zahlenbasiert muss eine klare Verschlechterung zum Vorjahr festgestellt werden, die F&B aber so nicht benennt.

Vielmehr wird sehr allgemein über das hohe Qualitätsniveau des Produktbereichs gesprochen. So zeige das Rating, dass die Mehrheit der Anbieter solide Arbeit leistet. Franke: „Das Qualitätsniveau in der Risikolebensversicherung ist insgesamt erfreulich. Aber gute Bedingungen sind kein Selbstläufer – sie entstehen dort, wo Versicherer den Hinterbliebenenschutz konsequent zu Ende denken und nicht bei der marktüblichen Mindestlösung stehenbleiben.“

Alle Ratingergebnisse können hier eingesehen werden.