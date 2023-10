Erfolg, Bestand und Sicherheit 63 Lebensversicherer im Rating: Diese 19 Unternehmen haben starke Bilanzen

In ihrem aktuellen Rating LV-Unternehmen bewerten die Analysten von Morgen & Morgen (M&M) aus Rüsselsheim die Bilanzen von 63 Lebensversicherern über den vergangenen Fünfjahreszeitraum zwischen 2018 und 2022. Dafür vergleichen sie insgesamt 13 Kennzahlen aus den Themenbereichen Erfolg, Bestand und Sicherheit mit den entsprechenden Durchschnittsdaten aller Marktteilnehmer in dem Test. Dieses Benchmark-System wird nach Angaben der Studienautoren laufend angepasst, um die aktuelle Marktsituation widerzuspiegeln.

„Die Situation der Lebensversicherer ist geprägt von dem Ukraine-Krieg sowie der Inflation“, erklärt hierzu Thorsten Saal, Prokurist bei M&M. Insbesondere das vergangene Jahr war aufgrund des rasanten Zinsanstiegs herausfordernd. „Diese neue Situation zeigt sich deutlich in einem Einbruch des Neugeschäfts. Insbesondere gilt dies bei den Einmalbeiträgen, für die wieder andere Anlagemöglichkeiten attraktiv wurden. Gleichzeitig führten gestiegene Lebenshaltungskosten zu weniger privaten Investitionen.“

Lebensversicherer stabil aufgestellt

„Die veränderten Marktgegebenheiten führten bei einigen Kennzahlen im Jahr 2022 zu starken Bewegungen. Was im Einzelnen extrem aussieht, relativiert sich im Zusammenspiel. Vor allem die Mechanismen der Zinszusatzreserve konnten die Marktbewegungen gut abfangen“, so der M&M-Bereichsleiter Mathematik mit Blick auf die aktuelle Studie. Demnach zeigen sich die Lebensversicherer so stabil, sodass sich die Ratings im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht verbessert haben – allen Problemen zum Trotz.

Im ersten Teilrating Erfolg geht es um die Ertragssituation der Unternehmen. Hier zeigen sich 17 der 63 Firmen besonders stark und erhalten das Top-Rating: fünf Sterne. Das zweite Teilrating Bestand zeigt an, wie sich die Kundenbasis der Lebensversicherers entwickelt. Aktuell gibt es hier 13 top bewertete Gesellschaften. Und mit dem dritten Teilrating Sicherheit bewertet M&M die finanzielle Stabilität eines Versicherers im Krisenfall. Die entsprechenden Mindestquoten erfüllen 50 Gesellschaften mit Top-Rating mühelos.

Aus den drei Teilratings ergibt sich ein Gesamtrating. Darin sind aktuell 19 Gesellschaften mit der Bestnote ausgezeichnet (siehe oben). Das sind vier mehr als in der Vorgängerstudie. Dafür erhalten mit 26 Unternehmen sechs Gesellschaften weniger als 2022 eine Vier-Sterne-Bewertung. Mit drei Sternen belegen drei Unternehmen mehr als im vergangenen Jahr das Mittelfeld. Vier Versicherer und damit einer weniger als 2022 erhalten mit nur zwei Sternen die schlechteste Bewertung im diesjährigen Konkurrenzvergleich der Branchenanalysten.