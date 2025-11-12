Die Bewertung von Krankenhauszusatz- und Krankentagegeldtarifen zeigt 2025 ein kaum verändertes Bild mit vielen Top-Tarifen. Erneut wirft die Methodik aber Fragen auf.

Morgen & Morgen hat die Ratings für die Krankenhauszusatzversicherung und für das Krankentagegeld gemeinsam veröffentlicht.

Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat auch dieses Jahr den Markt der Krankenzusatzversicherung in einem Rating untersucht. Berücksichtigt wurden 148 Tarife in der die Krankenhauszusatz- und 90 Offerten in der Krankentagegeldversicherung.

Thorsten Bohrmann, @ MORGEN & MORGEN GmbH

Aus Sicht der Autoren sind Zusatzversicherungen für Krankenhausaufenthalte und Krankentagegeld feste Größen in der privaten Vorsorge. Die Anbieter setzen nach ihrer Darstellung auf leistungsstarke Tarife mit Wahl- und Komfortleistungen, um den aktuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden. „Gute Tarife müssen heute gerade an den kritischen Vertragsbedingungen gemessen werden, also an dem, was der Kunde wirklich benötigt“, sagt Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst bei M&M.

Die Methodik

Die beiden Ratings beinhalten ausschließlich die Bedingungsanalyse auf Basis

der einzelnen Tarife beziehungsweise Tarifkombinationen. Bewertet wird die Tarifvariante anhand von 28 (Krankenhauszusatz) und 21 (Krankentagegeld) unterschiedlich gewichteten Leistungsfragen. Diese geben Auskunft über Sachverhalte und Produkteigenschaften, die nach Angaben der Autoren wesentlich für die Bedingungsqualität sind.

Die Leistungsfragen können entweder „voll erfüllt“ (entspricht 100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (entspricht null Punkten) sein. Grundsätzlich gilt eine Antwort als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist.

Maximal sind 78 beziehungsweise 63 Punkte zu erreichen, dabei reichen für die Höchstnote „Ausgezeichnet“ (fünf Sterne) bereits mindestens 60 beziehungsweise 48 Zähler erforderlich.

Interesse an guten Ergebnissen

Dieses Bewertungsschema, bei dem rund 76 bis 77 Prozent der zu erreichenden Punkte für die Spitzennote ausreichen, was in anderen Tests kaum einer guten Wertung entsprechen dürfte, ist offensichtlich den Interessen der Ratingagentur geschuldet. Die Vorgehensweise produziert bei Untersuchungen dieser Art immer wieder eine Vielzahl sehr guter Ergebnisse.

Auch wenn M&M mit Unabhängigkeit wirbt, hat das Unternehmen daran mutmaßlich ein Interesse. Das dürfte dem eigenen Geschäftsmodell geschuldet sein: Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Das Rating in der Krankenhauszusatzversicherung

Nach Angaben der Autoren legt das Rating besonderen Wert auf kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Die Tarife bieten typischerweise Leistungen wie Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus sowie einer Chef- beziehungsweise Privatarztbehandlung oder Rooming-in bei Tarifen für Kinder — die Unterschiede zeigen sich laut M&M vor allem in den Regelhöchstsätzen und den versicherten Zusatzleistungen.

Die Mindestkriterien

Für das Erreichen der beiden oberen Notenklassen muss ein Testkandidat bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllen. Im„ M&M Rating Krankenhauszusatz“ müssen diese voll oder eingeschränkt erfüllt sein, um die Bewertung von vier* oder fünf Sternen zu erhalten:

Der Versicherer verzichtet auf sein ordentliches Kündigungsrecht*

Der Privatarzt (Chefarzt) ist bei stationärer Behandlung im Krankenhaus erstattungsfähig*

Eine bessere Unterbringung im Einbettzimmer ist bei stationärer Behandlung im Krankenhaus erstattungsfähig

Eine bessere Unterbringung im Zweibettzimmer ist bei stationärer Behandlung im Krankenhaus erstattungsfähig*

Der Versicherer leistet im stationären Bereich auch über die Regelhöchstsätze (2,3-fach) der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) hinaus*

Der Versicherer leistet im stationären Bereich auch über die Regelhöchstsätze (3,5-fach) der GOÄ hinaus

Stationäre Leistungen sind auch ohne den Eintritt eines Unfalls oder einer bestimmten Erkrankung erstattungsfähig*

Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen bzw. Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören*

Weitere Details zur Methodik können in der Ratingdokumentation nachgelesen werden.

Die Ergebnisse im Rating Krankenhauszusatzversicherung

Die aktuelle Verteilung zeigt in diesem Jahr praktisch keine Veränderung des Gesamtergebnisses. Die Fünf-Sterne-Riege bleibt unverändert groß mit 58 Tarifen. In der Vier-Sterne-Kategorie zeigt sich dagegen ein kleiner Rückgang – mit 59 Tarifen erhalten zwei Offerten weniger als im Vorjahr diese Bewertung. „Sehr schwache“ Angebote gibt es aus Sicht von M&M im Markt weiterhin überhaupt nicht.

Hinter den 58 Top-Tarifen verbergen sich 27 Anbieter, die allesamt auch im Vorjahr bereits in der Spitzengruppe vertreten waren. Die DKV Deutsche Krankenversicherung ist mit acht Produkten hier vertreten. Es folgen die Signal Iduna mit fünf und die Gothaer mit vier Tarifen.

Die vollständigen Ergebnislisten können hier eingesehen werden.

Das Rating in der Krankentagegeldversicherung

Auch das Krankentagegeld-Rating bewertet laut M&M im aktuellen Jahrgang die Tarife hinsichtlich ihrer Leistungen und der Verbraucherfreundlichkeit ihrer Versicherungsbedingungen. Auch wenn Tarife zur Absicherung des Einkommens bei Krankheit in Form von Krankentagegeldern weniger stark nachgefragt sind und das Angebot stagniert, bleiben sie unverändert ein wichtiges Instrument zur Einkommenssicherung, so die Autoren.

Die Mindestkriterien

Auch für das „M&M Rating Krankentagegeld“ gibt es Mindestvoraussetzungen, die voll oder eingeschränkt erfüllt sein müssen, um die Bewertung von vier* oder fünf Sternen zu erhalten:

Der Versicherer verzichtet auf sein ordentliches Kündigungsrecht, wenn nur eine Teilversicherung besteht

Der Versicherer leistet das versicherte Krankentagegeld auch bei Wiedereingliederungsmaßnahmen (Hamburger-Modell) bzw. Teilarbeitsunfähigkeit*

Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen bzw. Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören*

Weitere Details zur Methodik können in der Ratingdokumentation nachgelesen werden.

Die Ergebnisse im Rating Krankentagegeldversicherung

Das aktuelle Ratingergebnis zeigt eine geradezu extreme Beständigkeit über die vergangenen fünf Jahre. Gleichzeitig attestieren die Autoren dem Produktbereich Potenzial nach oben. 14 Tarife erzielen bereits zum fünften Mal in Folge die Höchstbewertung von fünf Sternen.

Weiterhin sehr breit ist das Mittelfeld mit 48 Tarifen, die eine Drei-Sterne-Bewertung erhalten. Auch im Bereich Krankentagegeld sehen die Autoren kein einziges „sehr schwaches“ Angebot. Bohrmann sagt: „Viele Tarife scheitern bei dem Sprung über die drei Sterne hinaus, da sie nicht auf das ordentliche Kündigungsrecht verzichten, sollte nur eine Teilversicherung bestehen.“

Hinter den 14 Top-Tarifen verbergen sich nur sechs Anbieter. Klar dominiert wird die Fünf-Sterne-Riege von der Inter mit sechs Offerten. Barmenia, Concordia und Hallesche kommen auf jeweils zwei Tarife.

Die vollständigen Ergebnislisten dieses Ratings können hier eingesehen werden.