Das Bilanzrating von Morgen & Morgen in der Lebensversicherung zeigt eine leichte Verschlechterung im Gesamtergebnis. Erstmals erhalten zwei Anbieter die schlechteste Bewertung.

Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat auch in diesem Jahr die Lage der deutschen Lebensversicherer im „M&M Rating LV-Unternehmen“ untersucht. Es ist bereits die 31. Auflage. Anhand von 13 Bilanzkennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Sicherheit und Bestand werden 61 Anbieter bewertet.

Positive Marktentwicklung

Die Marktlage im Lebensversicherungsgeschäft bewerten die Analysten nach turbulenten Zinsjahren als „deutlich stabilisiert“. Der Kapitalmarkt habe sich beruhigt, das Neugeschäft – insbesondere mit Einmalbeiträgen – ziehe wieder an, und erstmals seit mehreren Jahren weise die Branche eine positive Wachstumsquote auf. Die Zinszusatzreserve wirke zudem weiterhin als wichtiger Puffer und stütze die Ertragslage.

„Die Lebensversicherer haben ihre Stabilität eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach Jahren der Anpassung zeigen sich nun klare Anzeichen einer Erholung – sowohl beim Wachstum als auch bei der Ertragslage“, sagt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik und Rating bei M&M.

Darauf basiert das Rating

Das „M&M Rating LV-Unternehmen“ analysiert 13 Bilanzkennzahlen über den Fünfjahreszeitraum von 2020 bis 2024. Auf Basis dieser Kennzahlen liefert das Rating laut der Autoren Aussagen zur Erfolgs-, Bestands- und Sicherheitslage der Unternehmen, die in den jeweiligen Teilratings bewertet werden. Das Teilrating Bestand besitzt zehn Prozent Gewichtung für die Gesamtwertung, auf die beiden anderen Teilratings entfallen je 45 Prozent.

Untersuchungsgrundlage sind öffentlich zugängliche Informationen aus den Geschäftsberichten der jeweiligen Gesellschaften, aus der Veröffentlichung zu den Daten zu der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen gemäß Paragraf 15 Mindestzuführungs-Verordnung und aus den Solvency-II-Berichten.

So funktioniert die Methodik

Zur Methodik teilt M&M mit, dass bei der Auswertung der Unternehmensdaten vielschichtige Faktoren wie Wechselwirkungen der Bilanzkennzahlen berücksichtigt werden. Jedes Unternehmen wird im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern anhand eines Benchmark-Systems bewertet, indem für jede Bilanzkennzahl und jedes Bilanzjahr Benchmarks und somit Punkte vergeben werden, wobei die Benchmarks laut der Analysten kontinuierlich an den Marktverlauf angepasst werden. Dieses Jahr gibt es hierbei allerdings keinerlei Änderungen.

Die Punkte werden über die Jahre zu einem Wert pro Kennzahl aggregiert und daraus entsprechend der unterschiedlichen Gewichte der Kennzahlen eine Gesamtpunktzahl pro Teilrating ermittelt. Das Gesamtrating wird in einem weiteren Schritt anhand der jeweiligen Gewichtungen aus den Ergebnissen der Teilratings ermittelt und in eine Ratingskala mit einem (sehr schwach) bis fünf Sterne (ausgezeichnet) überführt. Weitere Details zur Methodik können in der Ratindgokumentation nachgelesen werden.

Interesse an guten Ergebnissen

Auffällig sind bei Ratings dieser Art die in der Regel sehr guten Ergebnisse. Auch wenn M&M mit Unabhängigkeit wirbt, hat das Unternehmen ein Interesse an positiven Ergebnissen. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell geschuldet: Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Das Ratingergebnis

Das Gesamtrating zeigt in diesem Jahr eine leichte Verschlechterung. Hieraus sei aber kein allgemeingültiger Trend abzuleiten. Allerdings lassen sich mit 26 schlechteren Einzelbewertungen über die drei Teilratings hinweg und nur 15 besseren Bewertungen laut der Studienautoren eher eine Negativbewegung verzeichnen. Welche Einzelentwicklungen hierzu geführt haben, teilt M&M nicht mit.

Konkret werden drei Gesellschaften weniger mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet als 2024. Das Mittelfeld, mit drei Sternen, wächst um drei Gesellschaften auf 14 Unternehmen an. Erstmals seit der Einführung der neuen Bewertungssystematik im Jahr 2022 sind zwei Gesellschaften mit nur einem Stern bewertet.

Zu den Lebensversicherern mit Höchstnote zählen:

Allianz

Die Bayerische

Deutsche Lebensversicherung

Ergo Vorsorge

Europa

Hannoversche

Hansemerkur

Inter

Interrisk

LV 1871

Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig

Swiss Life

Universa

WGV

WWK

Dabei schafft die Ergo den Aufstieg in die Spitzengruppe. Dort herausgefallen sind Axa, Baloise, Delta Direkt und Mylife. Schlusslichter des Vergleichs sind die „sehr schwachen“ Concordia und LPV. Beide haben sich gegenüber dem Vorjahr um eine Note verschlechtert. Die Bewertungen aller Teilnehmer mit den Teilnoten gibt es hier.