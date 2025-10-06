Nur vier von 28 PKV-Anbietern für Beamte bekommen im Rating für mindestens einen Tarif die Höchstnote. Warum das Produktangebot in weiten Teilen mittelmäßig ist, bleibt unklar.

Die PKV für Beamte deckt die Kosten ab, die der Dienstherr nicht durch die Beihilfe übernimmt,

Nach der Premiere im Vorjahr hat das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) erneut den Markt der Vollversicherungen in der Privaten Krankenversicherung (PKV) für Beamte unter die Lupe genommen. Untersucht wurden 861 Tarifvarianten von 28 Anbietern.

Stillstand bei der Tarifentwicklung

Nach Darstellung der Analysten stellen Beamte inzwischen über die Hälfte der rund 8,7 Millionen Vollversicherten in der PKV und das bei steigender Tendenz. Produktseitig zeige sich der Markt dabei solide, allerdings mangele es an einem innovativen Qualitätswettbewerb.

„Der Markt ist überwiegend verteilt. Gute Kontakte und gewachsene Verbindungen zählen im Vertrieb oft mehr als objektive Qualität“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Einige gut vernetzte Platzhirsche machten Newcomern das Leben schwer, der Markt sei durch großes Beharrungsvermögen gekennzeichnet.

Allerdings gebe es auch gute Gründe für die Zurückhaltung bei der Tarifentwicklung, denn es steht laut F&B eine Reform der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) aus. Eine Erneuerung sei angezeigt, da die aktuelle GOÄ aus dem Jahr 1982 stammt. Bis zu einer politischen Entscheidung, heiße es für die PKV-Anbieter abzuwarten.

Service statt neuer Bedingungen

Die größten Fortschritte zeigt die PKV aktuell nicht im Bedingungswerk, sondern beim Service, so F&B. Dazu zählten Hilfen bei der Auswahl von Ärzten, Kliniken oder Therapieverfahren. Chronisch Kranke profitierten zum Beispiel von Coaching-Programmen und Zugang zu innovativen Therapien.

Fast alle Versicherer bauten ihre Angebote entsprechend aus. Digitale Abrechnungen, Direktabrechnung mit Ärzten, Apotheken und Kliniken sowie digitale Informationsangebote verbesserten das Serviceerlebnis von Versicherten.

So funktioniert die Methodik

Als Quellen für das Rating werden ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Die Testkandidaten werden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. Die Qualität der jeweiligen Regelungen wird in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null (für die schlechteste) bis 100 (für die beste Ausprägung) eingeordnet. Danach werden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet, so die Analysten.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, greift F&B auf ein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut), „FF+“ (gut), „FF“ (befriedigend), „F+“ (ausreichend) und „F“ (mangelhaft) bis „F-“ (ungenügend) zurück. Die Klassen sind laut der Autoren so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden. Voraussetzung für die höchste Bewertungsstufe „FFF+“ ist das Erfüllen von 45 Mindeststandards. Laut der Autoren gehört zu den wichtigsten Qualitätsforderungen, dass ein Tarif den tatsächlichen Restkostensatz abdecke, ohne versteckte Eigenbeteiligungen. Weitere Mindestvoraussetzung: „freie Arztwahl und Erstattung oberhalb der Höchstsätze der GOÄ beziehungsweise GOZ (ambulant, stationär und Zahn)“.

Anbieterfreundliche Benotung

Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema allerdings auch als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben.

Das ist neu im PKV-Rating für Beamte

Die Zahl der Untersuchungsbereiche wird von 16 auf 18 erhöht, sodass es nun 130 statt 126 Detailkriterien gibt. Hinzugekommen sind zwei neue Kriterien zur finanziellen Stabilität (aus den „Map-Reports“ von F&B zur Krankenversicherung) sowie zwei Prüfpunkte im neuen Bereich „digitale Gesundheitsanwendungen“, die nach Angaben der Analysten einen wichtigen Beitrag zur Kostenreduktion im Gesundheitswesen leisten können.

Ein Viertel der 22.875 maximal erreichbaren Punkte entfällt nach Angaben der Analysten auf erstattungsfähige Leistungen für ambulante Behandlungen. Besonderes Augenmerk sei mit speziellen Kriterien auch auf die Beihilfeergänzungstarife gelegt worden. Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werde

Das sind die Ergebnisse

Aktuell sind laut der Autoren 28 Krankenversicherer in der PKV für Beamte aktiv und bieten aufgrund unterschiedlicher Leistungsversprechen und Beihilfeansprüche der Versicherten über 8.000 Tarifkombinationen an. Für den Rating-Notenspiegel mit 861 Tarifen hat das Analysehaus das Angebot nach eigener Darstellung um Doubletten bereinigt und eine repräsentative Auswahl vorgenommen.

Dabei sind Spitzenleistungen aber rar: Nur 22 Tarifkombinationen (2,6 Prozent) erreichen die Bestnote „FFF+“. Weitere 58 (6,7 Prozent) bekommen ein „FFF“ (sehr gut). Dabei erhalten nur vier PKV-Anbieter für mindestens eine Tariflinie (in der Konstellation mit Wahlleistung „Ein-Bett-Zimmer“ im Krankenhaus und Beihilfeergänzungstarif) die Höchstnote: Barmenia, Axa/DBV, Hallesche und Deutscher Ring/Signal Iduna (in alphabetischer Reihenfolge).

Das Mittelfeld ist, wie schon im Vorjahr, extrem stark. Rund 90 Prozent der Tarife und Tarifkombinationen erhalten die Note „FF+“ oder „FF“. Schlechtere Tarife gibt es überhaupt nicht. Die hinteren drei Notenklassen bleiben unbesetzt. Warum diese Ergebnisse so zustande kommen, spricht, was dem Gros der Offerten für eine bessere Einstufung fehlt, verrät F&B nicht.

Die Ergebnisse auf Tarifebene stellt Franke und Bornberg hier bereit.