Im Produktrating für die Unfallversicherung hat Franke und Bornberg 486 Produkte von 93 Anbietern untersucht. Trotz guter Ergebnisse gibt es viel Kritik an den Anbietern.

Der GDV zählt rund 24,8 Millionen private Unfallverträge. Doch Wachstum gibt es in der Produktart nicht.

Das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) hat auch diesem Jahr den Markt für Unfallversicherungen untersucht und ein Rating erstellt. Insgesamt attestiert das Unternehmen den Produkten Fortschritte bei der Qualität. Die sehr niedrige Schaden-Kostenquote (Combined Ratio) von 76 Prozent habe die Ertragslage im Sach- und Unfallgeschäft zudem stabilisiert.

Kritik an Unübersichtlichkeit der Tarife

Doch seien die Tarife kompliziert und unübersichtlich, was in den Anbietern in Zukunft noch Probleme bereiten könnte. „Die GDV-Musterbedingungen für die private Unfallversicherung dienen heute für viele Versicherer bestenfalls als grobes Raster“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg.

Insbesondere durch die vielfältigen Erweiterungen des Unfallbegriffs drifteten die Unfallbedingungen immer weiter auseinander – in der Struktur ebenso wie beim Wording. Identische Sachverhalte würden unterschiedlich benannt, fachlich zusammengehörende Passagen wirkten eher zufällig platziert oder würden thematisch vermischt. So kann sich beispielsweise der Einschluss von Vergiftungen je nach Anbieter sowohl bei den Erweiterungen des Unfallbegriffs als auch als Ausnahme bei den Ausschlüssen wiederfinden.

„Dieser Flickenteppich macht die Analyse von Unfall-Tarifen extrem aufwändig und zeitintensiv – sogar für unsere (...) Analysten“, so Franke. Das erschwere einen objektiven Vergleich und verwässere den Leistungskern der privaten Unfallversicherung. Das könnte sich laut Franke in Zukunft rächen.

Kein Wachstum und alternde Bestände

Zudem stagniere das Neugeschäft seit Jahren und die Versicherten würden immer älter. Jüngere Kunden sind laut F&B schwer zu erreichen. „Wenn es den Versicherern nicht gelingt, das Profil der Unfallversicherung zu schärfen, wird sie mittelfristig Kunden verlieren“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg. Zudem könnten unklare Leistungsbilder Erwartungen wecken, die im Leistungsfall nicht erfüllt werden. Dann drohe ein Imageschaden.

Die Methodik

Als Quellen für das Rating wurden ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt. Dem Rating liegen insgesamt 62 Detailkriterien zugrunde, die auf 18 Hauptkriterien verteilt sind.

Die Testkandidaten werden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden. Die Qualität der jeweiligen Regelungen wurde in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null (für die schlechteste) bis 100 (für die beste Ausprägung) eingeordnet. Danach wurden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet, so die Analysten.

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, greift F&B auf ein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut), „FF+“ (gut), „FF“ (befriedigend), „F+“ (ausreichend) und „F“ (mangelhaft) bis „F-“ (ungenügend) zurück. Die Klassen sind laut der Autoren so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung.

Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden. Ein Testkandidat kann etwa nicht besser als „FF“ abschneiden, wenn Gesundheitsschäden aufgrund einer durch Herzinfarkt/Schlaganfall verursachten Bewusstseinsstörung nicht in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind. Für die Höchstnote ist es unter anderem erforderlich, dass der leistungsschädliche Mitwirkungsanteil von Krankheiten und Gebrechen bei mindestens 75 Prozent liegt.

Anbieterfreundliche Benotung

Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema allerdings auch als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Ergebnisse im Detail

Das aktuelle Rating von Franke und Bornberg bewertet 486 Tarife (Vorjahr: 417) von 93 Gesellschaften (Vorjahr: 76). Dabei erreichen knapp 12 Prozent der Tarife 2025 die Spitzennote „FFF+“ – ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Dafür platzieren mit 25 Versicherern deutlich mehr Anbieter mindestens einen Tarif in der Spitzengruppe (Vorjahr 16).

Dabei schaffen Adam Riese, Adcuri, Arag, Barmenia, DA Direkt, Münchener Verein, Landschaftliche Brandkasse Oldenburg und Zurich den Aufstieg in die Gruppe der Unfallversicherer mit mindestens einem Toptarif.

26 Prozent der Offerten erhalten ein „Sehr Gut“. Hier zeigt sich ebenfalls ein moderater Fortschritt. Im Gegenzug schrumpft das untere Feld leicht, sodass ebenso viele Tarife wie die Spitzenklasse das untere Ende der Qualitätsskala aufweisen: Etwas über 12 Prozent aller Tarife sind 2025 mangelhaft oder ungenügend. Die vollständige Ergebnisübersicht gibt es hier.

Daran scheitern schwächere Unfall-Tarife

Der „erweiterte Unfallbegriff“ benennt Ereignisse, die bedingungsgemäß einem Unfall gleichgestellt werden, etwa Schäden durch Infektionen. Weniger gute Tarife scheitern laut F&B, weil sie in diesen Fällen nicht zahlen. Gibt es kein Geld, wenn der Unfall durch Herzinfarkt, Schlaganfall und Krampfanfälle oder die Einnahme von Medikamenten ausgelöst wurde, schafft es ein Tarif ebenfalls nicht ganz nach oben. Andere Tarife scheitern an einer höheren Bewertung, weil Assistanceleistungen oder die Einmalzahlung bei schweren Verletzungen (Soforthilfe) im Leistungskatalog fehlen.

So viel kostet guter Unfallschutz

Leistungsfähige Unfalltarife gibt es laut der Analysten ab zehn Euro im Monat – allerdings nicht für jeden. Ein „guter“ Unfalltarif mit 100.000 Euro Versicherungssumme und 500 Prozent Progression kostet für 30-Jährige mit einem kaufmännischen Beruf jährlich rund 120 bis 200 Euro. Körperlich Tätige zahlen zwischen 200 und 400 Euro im Jahr.

Tarife mit hohen Progressionen, also dem Anstieg der Leistungen bei schweren Unfallfolgen, weisen laut F&B zwar bei hohen Invaliditätsgraden teils beeindruckende Summen aus, schwächelten jedoch bei weniger gravierenden Unfallfolgen. Eine hohe Grundversicherungssumme sei daher wichtig.

Nachholbedarf bei Nachhaltigkeit

Zu den bekannteren Features nachhaltiger Unfalltarife zählen – neben ökologisch oder sozial ausgerichteten Investments – erhöhte Invaliditätsleistungen, wenn der Unfall beim ehrenamtlichen Engagement, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Einsatz als Nothelfer passiert, so F&B. Ansonsten entdecken die Analysten nach eigener Aussage zum Thema Nachhaltigkeit aktuell kaum neue Ideen. Dabei biete gerade die Unfallversicherung einige Hebel.

Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken bei Franke und Bornberg sagt: „Prävention ist immer nachhaltig – auch in der privaten Unfallversicherung. Denkbar sind zum Beispiel Anreize und Tipps zur Unfallprävention oder konkrete Gesundheitsservices, aber auch Unterstützung bei rechtlicher Vorsorge, die nach einem Unfall greift. Dafür müssen Versicherer das Rad nicht neu erfinden: Hier bieten sich Kooperationen mit etablierten Dienstleistern an.“