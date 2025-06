In diesjährigen Neuauflage des Produktratings für die Wohngebäudeversicherung (WGV) hat das Analysehaus Franke und Bornberg (F&B) 356 Produkte von 89 Anbietern unter die Lupe genommen.

Was die Tarifstruktur im Markt angeht, stellen die Experten fest, dass die Produkte oft mehrstufig aufgebaut sind – von einer günstigen Basis- oder Kompaktversion bis zu Plus- oder Optimalvarianten. Bausteine ergänzen das Angebot, ob für Photovoltaik oder nachhaltige Leistungen im Schadenfall. Dabei sei ein Prämienvergleich nicht einfach, weil der Preis auch von Wohnort, Größe und Lage abhängt.

Neue Tarifgeneration im Vorteil

Neuere Tarifgenerationen können laut F&B häufig mehr als ihre Vorgänger. Unter den Top-Tarifen finden sich viele Tarife, die erst kurze Zeit auf dem Markt sind. Generell gebe es im Detail große Unterschiede. Während die besten Tarife mehr als 85 Prozent aller Anforderungen abdecken würden, erreichten andere noch nicht einmal die Hälfte, so Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer von Franke und Bornberg.

Echte Neuerungen sind derzeit Mangelware

Seit dem letzten Wohngebäude-Rating entdecken die Analysten nach eigener Darstellung kaum neue Leistungen. Zu den echten Neuerungen der Vorjahre zählen die Autoren Versicherungsschutz für Photovoltaik. Gute Tarife schließen aus Sicht von F&B mit dem Gebäude fest verbundene PV-Anlagen in den Grundschutz ein. Einige Offerten gingen noch weiter und bieten einen separaten PV-Baustein für ergänzende technische Gefahren oder Ertragsausfall.

Problem hierbei: „Echte Mehrleistungen kosten Geld und würden die Tarife noch teurer machen“, sagt Franke. Und teuer sind die Produkte in den vergangenen Jahren ohnehin schon geworden. Die Sparte schreibt seit Jahren rote Zahlen. Allein von 2022 bis 2024 stiegen die Aufwendungen für Schäden von 7,7 auf 9,7 Milliarden Euro. Dies hängt auch mit den stark gestiegenen Kosten für Neubau und Reparaturen zusammen. Die Versicherer drehten deshalb an der Preisschraube und verlangten höhere Prämien.

Prämien weiter im Steigflug

„Der Preisanstieg zieht sich durch den gesamten Markt“, sagt Christian Monke, Leiter Ratings Gesundheit und Private Risiken. „Nach anfänglichem Zögern haben viele Unternehmen ihre WGV-Prämien jetzt deutlich heraufgesetzt, auch über den Anpassungsfaktor hinaus. So wollen sie in absehbarer Zeit aus der Verlustzone kommen“, so Monke. Top-Versicherungsschutz mit Elementardeckung koste im Jahr 2025 für ein Beispiel in Hannover mittlerweile zwischen 500 und 900 Euro. Ein Jahr zuvor hatte die günstigste Prämie noch bei 450 Euro im Jahr gelegen.

So funktioniert die Methodik

Als Quellen für das Rating werden nach Unternehmensangaben ausschließlich die Versicherungsbedingungen sowie gegebenenfalls verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Versicherungsscheine, Geschäftsberichte und per Stichprobe verifizierte Daten genutzt.

Dem Rating liegen insgesamt 31 Hauptkriterien mit 81 Detailkriterien zugrunde. Die Testkandidaten werden zunächst dahingehend überprüft, in welchen Ausprägungen beziehungsweise Varianten welche Detailleistungen und Einzelregelungen angeboten werden, heißt es zur Vorgehensweise. Die Qualität der jeweiligen Regelungen wird in einem nächsten Schritt auf einer Skala von null für die schlechteste Ausprägung bis 100 für die beste Ausprägung eingeordnet. Danach werden die einzelnen Leistungskriterien entsprechend ihrer Wichtigkeit aus Kundensicht gewichtet.

Anbieterfreundliche Benotung

Um die Gesamtqualität der Tarife zu messen, greift das Analysehaus auf ein siebenstufiges Bewertungsschema von „FFF+“ (hervorragend) über „FFF“ (sehr gut) bis „F-“ (ungenügend) zurück. Die Klassen sind nach eigenen Angaben so bemessen, dass geringfügige, für die Praxis unerhebliche Punktunterschiede nicht zur Einstufung in eine andere Klasse führen. Innerhalb der Ratingklassen sorgen zusätzliche Schulnoten für weitere Differenzierung. Zudem müssen für eine Einordnung in bestimmte Ratingklassen zusätzliche Mindeststandards erfüllt werden.

Ein Testkandidat kann etwa nicht besser als „FF“ (befriedigend) abschneiden, wenn er bei grob fahrlässig herbeigeführten Schäden nicht unabhängig von der Schadenhöhe auf Leistungskürzung verzichtet. Für die Höchstnote ist es unter anderem erforderlich, dass ein Versicherungsschutz für Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück ohne eine separate Kündigungsregelung besteht.

Aufgrund der zur bekannten Noten-Skala hinzugefügten „Hervorragend“-Bewertung muss das verwendete Schema als anbieterfreundlich bezeichnet werden. Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell von F&B geschuldet. Ausgezeichnete Unternehmen können kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Weitere Details können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden

Die Ergebnisse im Wohngebäude-Rating

Das Rating-Ergebnis zeigt eine Verbesserung im Vorjahresvergleich. 14,33 Prozent (Vorjahr 9,97 Prozent) der Offerten erreichen die Spitzengruppe „FFF+“. Dahinter verbergen sich 24 Anbieter. Die zweite Wertungsklasse erreichen über 25 Prozent der Tarife. Dahinter gibt es ein breites Mittelfeld. Aber auch 12,64 Prozent der Produkte sind nur mangelhaft oder sogar ungenügend, wobei der Anteil 2024 noch etwas höher lag. Die fortlaufend aktualisierten Ergebnisübersicht gibt es hier.

Hier patzen schwächere Tarife besonders oft

Tarife, die weniger als 65 Prozent der möglichen Punkte erhalten und damit nur befriedigend oder schlechter im Rating sind, scheitern laut der Autoren oft wegen schwachen Leistungen für Rohrbruch, Schäden durch Tiere, Graffiti und Vandalismus oder für das Beseitigen und Wiederaufforsten umgestürzter Bäume. Leistungen bei Diebstahl von Zubehör, zum Beispiel Wärmepumpen, Seng- und Schmorschäden sowie Hotelkosten zeigten hier ebenfalls Schwächen. Manche Tarife verpassen eine bessere Note, weil ihr Schutz beim Wechsel des Versicherers Lücken aufweise.

Zusatznutzen Nachhaltigkeit hat noch Potenzial

Immer wichtiger wird es laut F&B Wohngebäude nach einem Schaden nachhaltiger und ressourcenschonend wiederherzustellen. Mehrwerte bieten dabei die Übernahme von Mehrkosten für den nachhaltigen Wiederaufbau, die energetische Sanierung und umweltfreundliche Baustoffe, für Aufträge an nachhaltig handelnde Unternehmen und energieeffiziente Geräte und für die Energieberatung und baubiologische Beratung. Mehrkosten für energetische Modernisierung werden, sofern versichert, in der Bandbreite von 5.000 bis 50.000 Euro bezahlt. Einige Tarife übernehmen diese Mehrkosten sogar bis zur Versicherungssumme, stellen die Analysten fest.

Ein anderer Aspekt von Nachhaltigkeit wird laut Monke aber zu selten bedacht: „Schäden zu verhindern oder deren Folgen zu begrenzen, ist immer nachhaltig. Doch viele Versicherer lassen Chancen zur Prävention noch verstreichen.“ Sie könnten zum Beispiel Kunden helfen, Schäden durch Starkregen abzuwenden, für präventive Maßnahmen Nachlässe einräumen oder Selbstbehalte senken. „Von jedem Schaden, der verhindert wird, profitieren Versicherer, Versicherte und die Umwelt“, so Monke.