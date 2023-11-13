Amerikanisches Monopol gebrochen Ratingagentur Scope erhält Zulassung der Europäischen Zentralbank

Bislang nutzte die Europäische Zentralbank ausschließlich Daten von Agenturen aus den USA und Kanada. Nun hat Scope, als erste europäische Ratingagentur, die ECAF-Zulassung der EZB bekommen. Ein Meilenstein für die in Berlin ansässigen Agentur.

Florian Schoeller, Gründer von Scope: „Ich bin überzeugt, dass Europa eine starke nationale Kapitalmarktinfrastruktur braucht, um seine Unabhängigkeit und Souveränität zu unterstützen. Die Anerkennung von Scope Ratings durch die EZB kann eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Europäischen Kapitalmarktunion spielen.“

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beschlossen, die Ratingagentur Scope Ratings als externes Kreditbewertungsinstitut (ECAI) zum Zwecke des Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF) zu akzeptieren. Bislang war dies Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch und DBRS Morningstar vorbehalten.

Die in Berlin sitzende Ratingagentur befand sich seit Anfang 2022 im Anerkennungsverfahren der Zentralbank. Die Entscheidung folgt laut Pressmitteilung der EZB einer gründlichen Bewertung des Antrags bei Eurosystem. Das Eurosystem besteht aus der EZB und den nationalen Zentralbanken der Länder, die den Euro eingeführt haben.

Der Integrationsprozess von Scope-Ratings in die IT-Infrastruktur des Eurosystems wird sofort eingeleitet, voraussichtlich aber mehrere Monate dauern. Die Verfügbarkeit von Scope Ratings für geldpolitische Zwecke wird auf der Website der EZB vorankündigt werden.

Die EZB akzeptiert damit die Bonitätseinstufungen von Scope für Wertpapiere, die Teil der Kreditgeschäfte der Euro-Notenbank sind. Dies gilt jedoch nicht für forderungsbesicherte Wertpapiere, sogenannte ABS-Papiere. Die Bewertungen von Scope für solche Papiere erfüllen den Währungshütern zufolge derzeit nicht die Zulassungsvoraussetzungen.

„Wir danken der EZB für ihr Vertrauen, Scope als erste europäische Ratingagentur in das Eurosystem Credit Assessment Framework aufgenommen zu haben. Mit dem ECAF-Status ist eine große Verantwortung verbunden. Ich bin überzeugt, dass Europa eine starke nationale Kapitalmarktinfrastruktur braucht, um seine Unabhängigkeit und Souveränität zu unterstützen. Die Anerkennung von Scope Ratings durch die EZB kann eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Europäischen Kapitalmarktunion spielen“, so Florian Schoeller, CEO der Scope Group.

„Wir freuen uns, dass der EZB-Rat beschlossen hat, Scope Ratings als neue externe Ratingagentur anzuerkennen. Wir haben in den letzten fünf Jahren hart daran gearbeitet, nicht nur unsere Ratingabdeckung zu erhöhen, sondern auch die Robustheit unserer Systeme und Prozesse zu verbessern“, ergänzt Guillaume Jolivet, Chefanalyst (Chief Analytical Officer) der Scope Group

Die EZB-Entscheidung dürfte auch die Eigentümer von Scope erfreuen. Zu diesen zählen Versicherer wie Talanx, Signal Iduna oder die Sparkassen-Versicherung sowie auch die RAG-Stiftung und aus Frankreich die Axa und die Dachgesellschaft der französischen Volksbanken und Sparkassen, die Groupe BPCE, zu der unter anderem Natixis gehört.

Über das Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF)

Das ECAF ist ein Rahmenwerk, das die Kreditwürdigkeit der Geschäftspartner sowie die Qualität der bei den Kreditgeschäften des Eurosystems verwendeten Sicherheiten gewährleisten soll. Das Rahmenwerk zielt darauf ab, die Bonitätsbeurteilungsstandards im gesamten Euroraum zu harmonisieren, um eine einheitliche und faire Bewertung der Sicherheiten zu gewährleisten.