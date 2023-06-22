Wirtschaftswissenschaftlerin Birte Rothkopf
Warum es mehr Rationalität an den Märkten braucht
Die Deutschen investieren wieder – zumindest könnte man das meinen. Seit Beginn dieses Jahres ist der Dax auf Wachstumskurs. Trotz kleinerer Rückschläge entwickelte sich der Aktienindex in den vergangenen Monaten recht konstant: Um ganze 1.274,54 Punkte legte er 2023 zu*. Wirft man einen Blick auf den Euwax Sentiment Index, ist diese Entwicklung überraschend. Denn laut diesem setzen Anleger eher auf einen fallenden Dax. Das Sentiment lag in den vergangenen zwölf Monaten beinahe kontinuierlich unter Null. Damit zeigt es vor allem eines: Privatanleger blicken eher pessimistisch auf die Märkte*.