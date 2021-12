Raus aus Europa und den USA: Templeton-Manager Hasenstab bevorzugt Asien

Als problematisch betrachtet Hasenstab zudem die aggressiven staatlichen Konjunkturprogramme, die einige Regierungen aufgebaut hatten. Sollten diese in den nächsten Jahren weiter laufen, könnte dies zu signifikanten Problemen führen, befürchtet der Manager. „Die USA, Großbritannien und Japan weisen noch immer Haushaltsdefizite auf, die längerfristig nicht durchzuhalten sind“, so Hasenstab. Wer Staatsanleihen kaufen will, sollte daher besser auf Papiere bonitätsstarker Schuldnernationen wie Norwegen und Australien setzen.Auch Asien gehört zu Hasenstabs Favoriten. „Die Volkswirtschaften Asiens zeigten sich in der jüngsten Krise nicht nur weitgehend widerstandsfähig - viele Länder wie China, Indien oder Indonesien generierten 2009 ein Wirtschaftswachstum - sondern es gibt auch ziemlich starke Hinweise auf gute Wachstumsaussichten“, meint er. Die einzige Ausnahme sei Japan, wo die Binnenkonjunktur seit einiger Zeit schwächelt.„Es gibt wirklich in der gesamten Region reichlich Möglichkeiten für die Neubewertung von Währungen. Zinsseitig erwarten wir, dass viele Länder Asiens ex-Japan mit der Verschärfung ihrer Zinspolitik beginnen“, so Hasenstab. In einigen Ländern sei dies allerdings bereits eingepreist.