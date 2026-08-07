DAS INVESTMENT: Frau Rausch, Sie haben Ihre aktiven ETFs vor gut drei Monaten in Europa an den Start gebracht. Wo liegen die größten Unterschiede zwischen dem US-Markt und Europa? Anita Rausch: Das Interesse an ETFs steigt weltweit, in den USA wie in Europa, und die Gründe ähneln sich. Europa ist trotzdem ein Sonderfall – vor allem, weil es das eine Europa nicht gibt. Als wir unsere Ucits-Plattform aufgebaut haben, wurde uns schnell klar: Jedes Land tickt anders, hat andere Anleger, andere Bedürfnisse. Deshalb haben wir eng mit unseren Länderchefs zusammengearbeitet, um zu verstehen, was deren Kunden wirklich brauchen. In Deutschland ging es eher um Anleihen , in Italien eher um Aktien . Diese Rückmeldungen bestimmen, welche Produkte wir zuerst bauen. Thiemo Volkholz: Am Anfang eines Produkts steht immer die Frage, welches Problem man überhaupt lösen will. In den USA war es die steuerliche Ineffizienz der klassischen Fonds – das hat den Markt rasant getrieben. In Europa fehlt dieser Steuervorteil als Auslöser, hier ist es ein Bündel aus Gründen. Manche Kunden haben sich auf ETFs festgelegt. Wer diese Kunden erreichen will, muss als Fondshaus einen ETF liefern. Für diese Kunden wollen wir der Anbieter sein, der etwas draufpackt – nicht das billige Beta , wo wir einen Preiskampf gegen null sehen. Wir sind ein Haus mit Ressourcen und Substanz. Unser Alpha verschenken wir nicht, es hat einen Preis. Aber gemessen am Ergebnis ist dieser Preis fair: 1 Prozent Alpha pro Jahr, über Jahrzehnte summiert, wirkt sich spürbar auf das Endvermögen aus.

“ Manche Kunden haben sich auf ETFs festgelegt. Wer diese Kunden erreichen will, muss als Fondshaus einen ETF liefern. Thiemo Volkholz

In den USA war der Markt für aktive ETFs schon groß, in Deutschland ist er klein. Viele Anleger kennen günstige passive ETFs und reagieren preissensibel. Wie wollen Sie diese Anleger von aktiven ETFs überzeugen?



Rausch: Die einfachste Antwort lautet: Aufklärung. ETFs sind überall vergleichsweise jung. In den USA gibt es sie gut 30 Jahre, in Europa etwas kürzer. Am Anfang steckten fast nur passive Aktienstrategien in dieser Hülle. Dann gewöhnten sich die Anleger daran, das Ökosystem wuchs, es kamen Anleihen hinzu, später viele weitere Strategien – und vor fünf, sechs Jahren begann in den USA das aktive Segment. Die ETF-Hülle ist einfach eine sehr effiziente Verpackung, und wir als Branche lernen gerade, sie bestmöglich zu nutzen.



Die eigentliche Frage ist nicht ETF oder Fonds, sondern aktiv oder passiv. Viele unserer Kunden nutzen beides nebeneinander. Wer ein anderes Ergebnis will oder sich absichern möchte, zahlt für menschliche, forschungsbasierte Entscheidungen etwas mehr, statt einem Index formelhaft zu folgen. Wir haben uns bei passiven Produkten an fünf Basispunkte gewöhnt. Ich finde nicht, dass 20 oder mehr Basispunkte zu teuer sind, wenn dafür echte, fundierte Expertise ins Portfolio kommt.

“ Die eigentliche Frage ist nicht ETF oder Fonds, sondern aktiv oder passiv. Anita Rausch

Alliance Bernstein ist traditionell im klassischen aktiven Fondsgeschäft stark. Fürchten Sie, dass die neuen aktiven ETFs Ihr Fondsgeschäft kannibalisieren?



Volkholz: Über Kannibalisierung denken wir natürlich nach. Aber die Sorge würde ja unterstellen, dass wir zuallererst die Gebühren hochhalten wollen – und das tun wir nicht. Wir wollen dem Kunden eine Strategie geben, die er aus unterschiedlichen Gründen in sein Produktangebot aufnehmen kann. Wir könnten auch einfach die Gebühren unseres bestehenden Publikumsfondsgeschäfts senken, bis es für die Kunden wieder interessant wird – dann bräuchten wir dafür keinen ETF.



Uns geht es um die Technik: ETFs bieten Eigenschaften, die klassische Fonds nicht haben. Wir sehen beide nicht als Gegensatz, sondern als Einheit. Manche Strategien bieten wir in beiden Hüllen an, manche nur in einer – je nachdem, wozu die DNA des Produkts passt. Am Ende entscheidet der Inhalt über die Hülle. Wo es sinnvoll ist, bekommt der Kunde beides. Eine Kannibalisierung der Gebühren müssen wir also nicht fürchten. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir die Strategie im passenden Format liefern.



Rausch: Und ETFs erweitern den Kreis der Kunden, die wir weltweit erreichen. Es gibt Anleger, die nur ETFs nutzen, teils rein digital über neue Broker. Denen konnten wir bisher nichts anbieten. Jetzt schon.

Wo sehen Sie in den kommenden Monaten das größte Potenzial für aktive ETFs – und unterscheidet es sich zwischen Europa und den USA?



Volkholz: Der Ausgangspunkt ist wieder: Es ist kein homogener Markt. Man muss schauen, wo die Nachfrage in Europa oder Deutschland auf die eigenen Fähigkeiten trifft. Unsere Stärke ist aktives Management und Research. Auf der Anleihenseite liegt unser größtes Potenzial in aktiven ETFs mit systematischem Ansatz – etwas, das Wettbewerber nur schwer nachbauen können. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, und es gibt Nachfrage.



Auf der Aktienseite ist unser Aushängeschild der Global Disruptors Portfolio ETF (ISIN: LU3322522163). Die meisten Aktien-ETFs, die zuletzt auf den Markt kamen, liegen nah am Index. Wir trauen uns, eine Strategie in die Hülle zu bringen, die sich nicht an einen Index klammert. Der Markt sucht genau das, und man kann es sehr effizient umsetzen.



Rausch: Ergänzen würde ich: Das gilt genauso für die USA. Wir hören unseren Kunden zu, und die Bedürfnisse sind in jeder Region und jedem Land anders. Der größte übergreifende Treiber ist die Digitalisierung – zusätzlich zum jeweiligen Anlagestil. Unsere Kunden haben nach ETFs gefragt, deshalb sind wir hier. Die Hülle erweitert schlicht unsere Möglichkeiten, verschiedene Kanäle zu bedienen.

“ Unsere Kunden haben nach ETFs gefragt, deshalb sind wir hier. Anita Rausch

Sie sprachen gerade bereits von Anleihen-ETFs. Passive Produkte stehen hier oft in der Kritik, weil der höchstverschuldete Emittent das größte Gewicht bekommt. Wie nutzen Sie Ihr Research, um aktive Anleihen-ETFs besser zu machen als passive?



Volkholz: Der systematische Ansatz passt gerade bei Anleihen besonders gut. Ein aktiver Aktien-ETF hält oft 50 bis 100 Titel. Das Anleihenuniversum ist viel größer – wir haben im Schnitt 300 bis 400 Positionen im Fonds. Rein fundamental ist das kaum zu stemmen. Wir setzen deshalb auf eigene Werkzeuge, mit denen wir vorab die Marktwirkung eines Kaufs und den Liquiditätseffekt messen und erkennen, welche Faktoren gerade tragen.



Bei Aktien ist so ein systematischer Ansatz längst etabliert, bei Anleihen ist er schwieriger: Der Handel läuft nicht über die Börse, sondern außerbörslich, man sieht keine Geld-Brief-Spanne. Das gelingt nur einem etablierten Anleihenhaus mit guten Drähten in den Markt. Wir bauen ein Multi-Faktor-Modell, das je nach Marktlage dynamisch zwischen Sektoren und Faktoren umschichtet – und das passt hervorragend zur technischen ETF-Hülle, weil vom Modell bis zur Hülle vieles automatisiert durchläuft.



Rausch: Das Schlüsselwort ist „dynamisch umschichten“. Genau diese Flexibilität macht den Unterschied zwischen aktiv und passiv. Wir können reagieren, wenn sich das Umfeld ändert – passive Produkte können das nicht.

ETFs sind transparent, jeder sieht die Positionen. Ist das ein Problem für Ihre Manager, weil andere die Strategie nun nachbauen könnten?



Rausch: Lange war das eine echte Sorge aktiver Manager – auch heute höre ich die Frage noch von Portfoliomanagern, die neu in die ETF-Hülle kommen. Schließlich zahlen Anleger für die besondere Rezeptur. Aber die Praxis in den USA und inzwischen auch in Europa zeigt: Es ist bequemer, den Fonds jemand anderen managen zu lassen. Die Gebühren dieser ETFs sind so niedrig, dass Anleger sagen: Ja, ich sehe die Positionen mit einem Tag Verzögerung – aber es ist einfacher, gleich den ETF zu kaufen. Wer nachbauen will, hinkt immer einen Tag hinterher, braucht viel Infrastruktur und Zeit. Für die Kosten eines ETFs lohnt sich das nicht. Die Bequemlichkeit der Hülle hat sich durchgesetzt, und die Manager sorgen sich nicht mehr um die Transparenz.

Hansainvest hat in Deutschland früh eine ETF-Anteilsklasse auf einen aktiven Fonds aufgelegt. Wie bewerten Sie diese Struktur – wäre das auch ein Weg für Ihre Fonds?



Rausch: Tatsächlich sind alle unsere Ucits-ETFs bereits ETF-Anteilsklassen, alle auf unsere Luxemburger Fonds. So haben wir angefangen. Beim Aufbau der Infrastruktur und im Markt haben wir gesehen: Für den Kunden und den Market Maker gibt es praktisch keinen Unterschied, ob es ein eigenständiger ETF oder eine ETF-Anteilsklasse ist. Im Hintergrund gibt es ein paar buchhalterische Unterschiede, mehr nicht. Wir haben uns für die Anteilsklasse entschieden, weil einige ETFs auf bestehenden Publikumsfonds aufsetzen – so nutzen wir Größenvorteile. Andere Strategien haben wir gleichzeitig als Fonds und als ETF gestartet, einfach um dem Kunden die Wahl zu lassen, wie er investieren möchte.

Das ist bemerkenswert – noch vor einigen Monaten sagten mir viele Anbieter, für Europa sei das kein Weg.



Volkholz: Entscheidend ist die Wahlfreiheit, wie Anita sagt. Wir sind nicht mit einer Hülle verheiratet, sondern mit unserer Investment-Engine. Wie der Anleger in die Strategie einsteigt, ist seine Entscheidung – über den Fonds oder über die ETF-Anteilsklasse.

“ Wir sind nicht mit einer Hülle verheiratet, sondern mit unserer Investment-Engine. Thiemo Volkholz

Ein weiterer Trend sind Buffer-ETFs. Denken Sie über solche Produkte in Europa nach?



Rausch: In den USA haben wir bereits eine Buffer-ETF-Reihe, die gut läuft. Wir sind vor vier Jahren mit ETFs in den USA gestartet, vor drei Monaten in Europa, im vergangenen Jahr in Taiwan, dazu haben wir einige ETFs in Australien. In jeder dieser Regionen wurde über Buffer-ETFs gesprochen, weil sie eine Form von Risikomanagement bieten. Verschiedene Anlegertypen in unterschiedlichen Lebensphasen suchen einen gewissen Schutz nach unten, gerade vor erwarteter Volatilität. In den USA sehen wir: Steigt die Volatilität, greifen mehr Anleger zu dieser Reihe. Konkrete Pläne für Europa haben wir diesbezüglich nicht, aber diskutiert und geprüft wird es in allen Regionen.

Wer treibt die Nachfrage nach aktiven ETFs bei Ihnen – eher institutionelle oder private Anleger?



Volkholz: Der Großteil kommt bei uns aus dem Privatkundengeschäft, breit gefasst. Da ist die Honorarberatung, die kosteneffiziente Strategien sucht. Da sind die unabhängigen Finanzberater, die lange Publikumsfonds verkauft haben und ihr Angebot nun um aktive ETF-Strategien ergänzen. Und da sind klassische Dachfondsmanager, die für bestimmte Produkte laut Verkaufsprospekt nur ETFs kaufen dürfen und mehr Strategien auf ihr Regal holen müssen. Diese traditionellen Kanäle bedienen wir ohnehin.



Hinzu kommt ein vierter, wachsender Kanal: die Selbstentscheider auf den Plattformen. Der größte Katalysator ist derzeit die Altersvorsorgereform. Sie bringt das Thema in die Breite und viele Menschen dazu, über ihre Finanzen nachzudenken. Und sie ist auf Jahrzehnte angelegt – anders als die kurzfristigen Trader mancher Neobroker. Das ist idealer Nährboden für uns: Wer 30, 35, 40 Jahre anlegt und eine aktive statt einer passiven Strategie wählt, die 1 bis 2 Prozent Alpha pro Jahr bringt, hat am Ende, zum Renteneintritt, ein deutlich höheres Vermögen. Die zusätzlichen Gebühren lohnen sich also.

Wie groß wird der Anteil aktiver ETFs im Altersvorsorgedepot in fünf Jahren sein – im Verhältnis zu passiven ETFs und klassischen Fonds?



Volkholz: Ein begrenzender Faktor ist die kurze Zeit bis zum ersten Januar, wenn es losgeht. Das Gute: Man legt sich nicht für 40 Jahre fest, sondern kann das Produkt später wechseln. Ich hoffe und denke, dass fast alle zum ersten Januar starten – und sei es mit der passiven Standardlösung. Hauptsache, man ist im Markt und legt an, für sich und für die Kinder. Die Uhr beginnt zu ticken. Sobald die Anleger investiert sind, schauen die interessierten und anspruchsvolleren unter ihnen über die Standardlösung hinaus auf Mehrwert-Angebote mit aktiv gemanagten Strategien. Deshalb erwarte ich, dass die aktiven ETFs im Altersvorsorgedepot über drei bis fünf Jahre stärker zulegen als die passiven.

Planen Sie dieses Jahr weitere ETF-Starts in Europa – und wenn ja, in welchen Segmenten?



Rausch: Ja, bis Jahresende wollen wir ein bis drei ETFs auflegen. Wir lassen uns bewusst etwas Zeit, damit sich das ganze System einspielt – die internen Abläufe, das Ökosystem. Danach folgen wir einer ähnlichen Linie wie in den USA: Wir schauen, wo im Angebot Lücken sind, hören auf die Kunden und prüfen bei jeder neuen Strategie, ob sie in eine ETF-Hülle passt. Der nächste Start wird voraussichtlich ein Aktien-ETF – nicht aus Prinzip, sondern weil er am besten zu einer Kundenlücke passt. Grundsätzlich schauen wir auf die ganze Bandbreite dessen, was wir am besten können: Anleihen, Themen-Aktien, Buffer-Strategien, Multi-Asset. Wir konzentrieren uns nicht auf eine Anlageklasse, sondern bauen ein breites Angebot an Werkzeugen für unsere Kunden.

Zuletzt gingen mehrere neue Weltraum-ETFs an den Start. Ist sowas auch ein Thema für Sie?



Rausch: Sag niemals nie. Angeschaut haben wir uns das bisher nicht.