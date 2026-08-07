Start aktiver ETFs – Alliance Bernstein über Preis und Alpha
DAS INVESTMENT: Frau Rausch, Sie haben Ihre aktiven ETFs vor gut drei Monaten in Europa an den Start gebracht. Wo liegen die größten Unterschiede zwischen dem US-Markt und Europa?
Anita Rausch: Das Interesse an ETFs steigt weltweit, in den USA wie in Europa, und die Gründe ähneln sich. Europa ist trotzdem ein Sonderfall – vor allem, weil es das eine Europa nicht gibt. Als wir unsere Ucits-Plattform aufgebaut haben, wurde uns schnell klar: Jedes Land tickt anders, hat andere Anleger, andere Bedürfnisse. Deshalb haben wir eng mit unseren Länderchefs zusammengearbeitet, um zu verstehen, was deren Kunden wirklich brauchen. In Deutschland ging es eher um Anleihen, in Italien eher um Aktien. Diese Rückmeldungen bestimmen, welche Produkte wir zuerst bauen.
Thiemo Volkholz: Am Anfang eines Produkts steht immer die Frage, welches Problem man überhaupt lösen will. In den USA war es die steuerliche Ineffizienz der klassischen Fonds – das hat den Markt rasant getrieben. In Europa fehlt dieser Steuervorteil als Auslöser, hier ist es ein Bündel aus Gründen.
Manche Kunden haben sich auf ETFs festgelegt. Wer diese Kunden erreichen will, muss als Fondshaus einen ETF liefern. Für diese Kunden wollen wir der Anbieter sein, der etwas draufpackt – nicht das billige Beta, wo wir einen Preiskampf gegen null sehen. Wir sind ein Haus mit Ressourcen und Substanz. Unser Alpha verschenken wir nicht, es hat einen Preis. Aber gemessen am Ergebnis ist dieser Preis fair: 1 Prozent Alpha pro Jahr, über Jahrzehnte summiert, wirkt sich spürbar auf das Endvermögen aus.