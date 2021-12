Rausschmeißer oder Türöffner? Video: Verkaufstrainer erklärt Altersversorgung mit drei Bällen

„Bitten Sie den Kunden das Tischtennisbällchen in die Hosentasche zu stecken“, rät Verkaufstrainer Karl Werner Schmitz im Profitraining-Video. Nun ja, damit wölbt es sich untenrum schon mal ein bisschen. Nur was soll das alles mit Vertrieb zu tun haben?Mit diesem – wie Schmitz selbst schreibt „richtig erfolgreichen Verkaufsgespräch zum Anfassen“ – sollen Vertriebsleute ihre Kunden zur Altersvorsorge bewegen. Glauben Sie nicht? Sehen Sie sich das Video an!