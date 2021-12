Andreas Scholz 29.06.2010 Lesedauer: 1 Minute

RBS: Jetzt geht auch Funda Tarhan

Funda Tarhan, die bisher den Produktvertrieb in Deutschland und Österreich bei der Royal Bank of Scotland (RBS) leitete, verlässt das Unternehmen. In einer Mitteilung heißt es, sie gehe auf eigenen Wunsch.