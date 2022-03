Analyse von HQ Trust So reagieren Aktien auf steigende Leitzinsen

Lehmann fasst die Ergebnisse zusammen:

„Auf kurze Sicht schlug sich der Immobiliensektor nach der ersten Zinserhöhung am besten. Auf Jahressicht erzielten Aktien von Kommunikationsanbietern im Mittel die höchste Outperformance. Die Mehrrendite ist nach einem Monat mit einem Plus von 1,3 Prozent aber selbst bei Immobilienaktien überschaubar. Dahinter folgen die Bereiche Energie und Industrie. Ein Jahr nach dieser Zinswende beträgt die Outperformance von Kommunikationsdiensten im Mittel immerhin 5,3 Prozent. Ebenfalls überdurchschnittlich entwickelten sich Versorger mit 3,8 Prozent, Immobilien mit 3,6 Prozent und Basiskonsumgüter mit 2,6 Prozent. Aktien aus den Bereichen Energie sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe schnitten im Jahr nach der ersten Zinserhöhung am schlechtesten ab. Im Jahr nach der ersten Zinserhöhung entwickeln sich Aktien aus zehn von elf Sektoren im Mittelwert in die gleiche Richtung wie nach einer ersten Zinssenkung. In beiden Fällen gehören Immobilien und Basiskonsumgüter zu den Gewinnern, Energie sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu den Verlierern. Einzige Ausnahme sind Nicht-Basiskonsumgüter. Hier stiegen Aktien im Mittel nach einer Zinssenkung und fielen nach einer Zinserhöhung.“

Sven Lehmann, HQ Trust