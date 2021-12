Reaktion auf Mifid II Premium-Analysen kosten mindestens 120.000 Euro

Die französische Bank Credit Agricole schlägt zwei Leistungsstufen für unterschiedliche Research-Themen vor: Basis und Premium. Letztere umfasst direkten und „ad hoc”-Zugang zu Analysten. Die Pakete am oberen Ende werden auf lediglich 20 Kunden begrenzt sein. „Unsere Kundenbasis ist zu groß, um allen Zugang zu leitenden Analysten und Strategen zu garantieren“, heißt es in einem Dokument, das von Jean-Francois Paren, dem Leiter Global Markets Research, unterzeichnet ist. „Wir erwarten, dass nach Mifid II Kundenanfragen an eine geringere Anzahl an Research-Anbietern gerichtet werden.”

Die Mifid II- Vorschriften der Europäischen Union, die am 3. Januar in Kraft treten, sollen Interessenkonflikte vermeiden, indem Vermögensverwalter aufgefordert werden, die von ihnen gezahlten Handelsprovisionen von den Gebühren für Investment Research zu trennen. Banken arbeiten noch an Modellen für den Vertrieb ihrer Research-Leistungen. Der Spitzenpreis von Credit Agricole entspricht dem teuersten Angebot aus einem April-Dokument der japanischen Nomura Holdings, die 120.000 Euro pro Jahr nannte.

Bei Credit Agricole würden Kunden für 120.000 Euro oder mehr pro Jahr das Premium-Kredit-Paket erhalten, was makroökonomischen Analysen umfasst. Das Basisangebot beginnt bei 60.000 Euro. Die Premium-Devisen- und Anleihepakete starten jeweils bei 100.000 Euro. Die Bank sagte, sie habe die Gebührenstruktur auf Basis von Auswertungen erstellt, wie Kunden seit 2007 ihr Research genutzt haben. Der erste Zahlungstermin für das Research ist am 28. Februar 2018, nach den ersten zwei Monaten für den neuen Dienst.